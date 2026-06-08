La OTAN confirma que dos cazas franceses derribaron un dron en Letonia

"Esto demuestra una vez más la determinación y la capacidad de la OTAN para disuadir y defender", indicaron a EFE fuentes aliadas, que detallaron que los dos aviones franceses forman parte de la misión de vigilancia aérea de la Alianza en el Báltico.

En cualquier caso, la OTAN indicó que la interceptación del dron, de cuyo origen no dio información, se produjo en el marco de la iniciativa ‘Centinela Oriental’, que impulsó recientemente la organización transatlántica después de que en septiembre pasado un número sin precedentes de drones y aviones rusos violase el espacio aéreo de varios países aliados.

Esa situación, que incluyó incursiones de drones rusos en el espacio aéreo polaco y de aviones de combate en el espacio aéreo estonio, dio pie entonces a consultas de seguridad en virtud del artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte.

'Centinela Oriental' es una iniciativa flexible y multidominio que refuerza la vigilancia de la OTAN a lo largo de todo su flanco este, y los aliados contribuyen a ella con capacidades y medios adicionales como aviones de combate, helicópteros, aviones de transporte, sistemas de defensa aérea, aviones de vigilancia y fragatas.

Las Fuerzas Armadas Nacionales de Letonia habían informado esta mañana de que cazas aliados habían derribado este lunes sobre Letgalia, en el este del país, un dron extranjero que había ingresado en el espacio aéreo del país como resultado de la guerra electromagnética rusa.

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Letonia no ha revelado de momento si se trata de un dron ucraniano desviado por Rusia, y Kiev tampoco se ha pronunciado al respecto.

Se trata de la primera vez que un vehículo aéreo no tripulado es derribado desde que comenzaron a detectarse drones procedentes del extranjero en el espacio aéreo letón.

En mayo pasado, el Gobierno tripartito de la entonces primera ministra letona Evika Siliņa perdió la mayoría parlamentaria y ella dimitió a raíz, precisamente, de una crisis ocasionada por el impacto de dos drones ucranianos desviados en una infraestructura energética.