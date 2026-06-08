La Policía de Paraguay atribuye a guerrilla del EPP secuestro de agricultor liberado

Cardozo dijo en una entrevista con la radio local ABC Cardinal que la información la proporcionó el propio De Brum durante las primeras entrevistas con la Policía tras escapar del secuestro.

"Lo poco que podemos compartir con ustedes ahora es la identificación de estas seis personas, además de otras dos que no se pudieron identificar", señaló el funcionario.

De Brum, de 32 años y quien permanecía en cautiverio desde el pasado 21 de febrero, apareció el pasado jueves en la localidad de Marina Cué, en el distrito (municipio) de Curuguaty, departamento de Canindeyú (noreste), donde logró contactar a su padre por vía telefónica, dijo entonces Cardozo al canal ABC TV.

El agricultor fue retenido mientras trabajaba en una cosecha de soja en el poblado de Yerutí, ubicado en el límite entre los departamentos de Canindeyú y Caaguazú (norte).

En el lugar donde se produjo el rapto fueron hallados -en ese entonces- panfletos alusivos al EPP.

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Cardozo dijo hoy que este grupo "está dividido" en dos cuadrillas, y que mientras estas permanezcan activas "siempre van a ser un peligro" porque "están convencidos de sus roles como guerrilleros".

"Esta gente tiene una vida miserable en el monte", añadió el jefe policial, si bien aclaró que el grupo maneja recursos gracias a actividades como extorsiones y secuestros.

El EPP, señalado por el Gobierno de mantener vínculos en su momento con la extinta guerrilla colombiana de las FARC, mantiene en cautiverio al exvicepresidente paraguayo Óscar Denis (2012-2013) -retenido en septiembre de 2020- y al policía Edelio Morínigo, secuestrado el 5 de julio de 2014.

Este grupo armado ilegal tiene trece miembros activos, según el Gobierno paraguayo.