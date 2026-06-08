La tormenta tropical Boris provocará lluvias torrenciales en el sur y oeste de México

De acuerdo con el organismo, dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a las 06.00 hora local (12.00 GMT), el fenómeno meteorológico se localizaba aproximadamente a 80 kilómetros (km) al suroeste de Punta Maldonado y a 135 km al sureste de Acapulco, Guerrero.

“(El sistema) mantendrá las condiciones para lluvias torrenciales en regiones de Guerrero y Oaxaca, e intensas en Colima y zonas de Jalisco y Michoacán”, señaló en un comunicado.

El SMN precisó que la tormenta tropical registra vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora (km/h), rachas de 85 km/h y se desplaza hacia el noreste a 4 km/h.

Asimismo, alertó de que los desprendimientos nubosos de la tormenta tropical ocasionarán lluvias torrenciales (de 150 a 250 milímetros) en regiones de Guerrero (sur y costa) y Oaxaca (oeste); intensas (de 75 a 150 mm) en Colima y zonas de Jalisco (este y sur) y Michoacán (centro, costa y suroeste).

Además de muy fuertes (de 50 a 75 mm) en el Estado de México (suroeste), y fuertes (de 25 a 50 mm) en Morelos y zonas de la Ciudad de México (sur y oeste).

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También originará viento de 60 a 80 km/h con rachas de 90 a 110 km/h en las costas de Guerrero; de 50 a 60 km/h y rachas de 70 a 90 km/h en la costa de Michoacán y el oeste de Oaxaca; de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en costas de Jalisco y Colima.

Así como oleaje de 4 a 5 metros de altura en costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca (oeste), y de 3 a 4 metros en las costas de Jalisco y Colima.

Boris llega dos días después de la formación de la tormenta tropical Amanda que no afectó al erritorio mexicano debido a su lejanía.

El SMN advirtió que las precipitaciones podrían generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados, por lo que exhortó a la población a atender los avisos de las autoridades, y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

A finales de abril, las autoridades mexicanas informaron de que en México se prevé la posible formación de hasta 36 ciclones con nombre en los océanos Atlántico y el Pacífico en la temporada 2026, de los cuales siete podrían alcanzar la categoría 3, 4 y 5. De esa cifra, entre 18 y 21 sistemas podrían generarse en el Pacífico y entre 11 y 15 por el Atlántico.