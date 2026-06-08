La UE estudia reparto de fondos que Hungría bloqueaba a Ucrania mientras presiona a Rusia

Los ministros de Defensa de la UE celebraron este lunes una reunión informal en Nicosia en la que, pese a no poder tomar decisiones oficiales, intercambiaron posturas sobre los próximos pasos en su apoyo a Ucrania, además de debatir cómo contribuir a la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz o sobre la futura estrategia de seguridad comunitaria.

La jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, explicó en una rueda de prensa al término del encuentro que el nuevo Gobierno de Hungría va a levantar el bloqueo de los 6.600 millones procedentes del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz (FEAP) correspondientes a Ucrania.

Inicialmente, esos fondos debían cofinanciar las donaciones de equipos letales y no letales que los Estados miembros han ido haciendo a Kiev desde el inicio de la invasión de Rusia, pero Kallas propuso hoy, además, la posibilidad de que puedan financiar nuevas adquisiciones de equipos conjuntos y apoyar a la misión europea de formación de soldados ucranianos.

En paralelo, dijo que ha propuesto a los Veintisiete incluir en la lista de sancionados 80 nuevos nombres relacionados con el complejo militar-industrial ruso, con violaciones de derechos humanos o con propaganda, y avanzó que el asunto lo abordarán los titulares de Exteriores en el Consejo que celebrarán el próximo lunes en Luxemburgo.

La exprimera ministra estonia abogó por seguir golpeando a la economía de guerra rusa, y aseguró que las sanciones occidentales ya le han costado a Moscú entre 1,2 y 1,5 billones de dólares.

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Además, apuntó que el primer desembolso de 5.900 millones de euros procedentes del préstamo de 90.000 para Ucrania se invertirá este mismo mes en drones, un área, el de la defensa aérea, en el que la UE quiere cooperar más con Kiev para que se instalen allí empresas europeas y se fabriquen sistemas ucranianos en suelo comunitario.

Kallas se refirió igualmente al dron derribado hoy por cazas de la OTAN en Letonia, y aseguró que el incidente demuestra que “la amenaza se cierne también sobre territorio europeo”.

La alta representante instó asimismo a evitar otra escalada militar en Oriente Medio y llamó a todas las partes a volver a la mesa de negociación tras el fuego cruzado mantenido desde la pasada noche por Irán e Israel.

“La región se encuentra atrapada en una sucesión de rondas de negociaciones de paz y frágiles alto el fuego. Una vuelta a la guerra a gran escala acarrearía un coste enorme para toda la región”, alertó.

Los ministros dejaron hoy claro que las acciones de Teherán y el cierre efectivo del estratégico estrecho de Ormuz son “inaceptables”, y abordaron la posibilidad de que la operación naval comunitaria ‘Aspides’, actualmente en el mar Rojo, pueda contribuir a su reapertura.

“He propuesto que, una vez que las condiciones lo permitan, ‘Aspides’ pueda contribuir a la coalición franco-británica en el estrecho y, a la luz de las conversaciones de hoy, seguiremos trabajando en esta propuesta”, indicó Kallas.

En paralelo, los embajadores comunitarios dieron luz verde a las primeras sanciones contra personas y entidades iraníes por interrumpir el tránsito en el estrecho de Ormuz, dentro de un nuevo marco legal especifico de la UE.

También hablaron los ministros de la lucha contra la flota fantasma empleada por Rusia para eludir las medidas restrictivas a su petróleo, y destacó que Francia y Suecia han abordado recientemente petroleros y que la operación naval de la UE ‘Irini’, en el Mediterráneo, ha empezado a hacer lo mismo “con arreglo a unas normas de intervención actualizadas”.

Durante su almuerzo de trabajo, los ministros trataron asimismo la próxima estrategia de seguridad europea, que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró en enero que presentaría en la primera mitad del año para dar una "respuesta apropiada" a los cambios geopolíticos.

Según dijo entonces, el objetivo es “recopilar todos los conocimientos para reconocer los cambios geoestratégicos y las necesidades” actuales y responder adecuadamente.

En cualquier caso, todo apunta a que será presentada después del verano, después de la cumbre de la OTAN prevista el 7 y 8 de julio en Ankara, y que contemplará no solo aspectos de defensa militar sino también de seguridad económica para evitar la dependencia de ciertas cadenas de suministro, entre otros ámbitos.