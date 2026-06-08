La UE y Kenia estrechan su alianza para cooperar en comercio e inversiones sostenibles

Bruselas, 8 jun (EFE).- La Unión Europea (UE) y Kenia se comprometieron este lunes a estrechar su alianza estratégica en materia de comercio, transformación digital e inversión sostenible, con distintas inversiones por parte de los Veintisiete en favor del país africano, incluidos 16 millones de euros para facilitar la transición de los campos de refugiados hacia comunidades integradas.