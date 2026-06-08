La Unión Europea anuncia 5 millones de euros adicionales para responder al ébola en RDC

"La UE moviliza 5 millones de euros adicionales, además de los 84 millones de euros asignados en respuesta a esta crisis, para apoyar las infraestructuras de salud y la investigación", señaló la comisaria en la red social X a última hora del domingo, cuando visitó la ciudad de Bunia, epicentro del brote en la provincia de Ituri.

"No vengo con las manos vacías, vengo con cinco millones adicionales para crear centros regionales de diagnóstico en las provincias más afectadas, con el fin de realizar pruebas más rápidas y fiables allí donde más se necesitan", explicó Lahbib anoche en una rueda de prensa.

La comisaria, que viajó también al este congoleño el pasado febrero, señaló que ya entonces "debido a la condiciones sanitarias, a un sistema sanitario al límite de sus posibilidades, a una población agotada, a una población desplazada constantemente por los combates, estaban todos los ingredientes para que esta epidemia resurgiera una vez más".

Frente al conflicto provocado por los numerosos grupos armados que operan en la zona, incluido el poderoso Movimiento 23 de Marzo (M23), Lahbib aseveró: "Si en febrero un alto el fuego era una necesidad política, ahora es una emergencia sanitaria".

La comisaria anunció que está previsto que cinco nuevos vuelos aterricen en Bunia con equipamiento de respuesta al brote, después del envío hace dos semanas de unas 100 toneladas de suministros con apoyo de la Unión Europea y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y del aterrizaje este mismo domingo de otro vuelo.

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Las autoridades de la RDC elevaron anoche a 515 el número de casos de ébola confirmados, incluyendo 91 muertes.

El brote fue declarado en Ituri, provincia fronteriza con Sudán del Sur y Uganda, pero se propagó después a las también provincias orientales congoleñas de Kivu del Norte y Kivu del Sur.

La epidemia se ha expandido asimismo a Uganda, donde se han detectado hasta ahora 19 contagios, incluyendo 14 casos que se consideran importados de la RDC y entre los que hay dos fallecimientos.

El brote se corresponde con la cepa de Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera "alto" el riesgo de brote en África subsahariana y "bajo" a escala global.

La OMS estima que el virus comenzó a circular en Ituri unos dos meses antes de declararse el brote, que calificó el 17 de mayo como "emergencia de salud pública de importancia internacional".

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.