La violencia tribal en Darfur del Sur obliga a huir a más de 11.600 personas

La oficina de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Sudán informó este lunes de que 11.630 personas huyeron de las localidades de Kabum y Markandi, así como de la aldea de Um Labasa y zonas cercanas, debido a enfrentamientos entre las tribus Bani Halba y Salamat.

Según la OIM, los desplazados se han dirigido principalmente a otras áreas de Kabum y a localidades como Nyala Norte y Sur, Al Fursan, Rahad al Bardi y Shataya, todas en el estado de Darfur del Sur, en el suroeste del país.

El nuevo movimiento de población se suma a desplazamientos previos registrados en los últimos días, cuando el número de personas obligadas a abandonar sus hogares pasó de 350 el 30 de mayo a 1.520 el 4 de junio, reflejando una rápida escalada del conflicto.

Los enfrentamientos armados, que estallaron el 2 de junio, han dejado más de 300 muertos, entre ellos mujeres y menores, y provocaron la quema de al menos nueve aldeas, según autoridades locales.

De acuerdo con medios sudaneses, la violencia se originó tras el asesinato de un pastor en la zona de Al Yeraif, cercana a Kabum, lo que desencadenó una espiral de represalias entre ambas comunidades.

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Este episodio se enmarca en una crisis de desplazamiento mucho más amplia. Según el informe GRID 2026 del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IMDC), Sudán contaba con unos 9,1 millones de desplazados internos a finales de 2025, la cifra más alta del mundo por tercer año consecutivo.

El documento señala, además, que el 62 % de estas personas se concentran en la región de Darfur, lo que evidencia la gravedad y persistencia del conflicto en esta zona.

La nueva ola de violencia en Darfur del Sur refuerza así la preocupación por el deterioro de la situación humanitaria en Sudán, donde millones de personas siguen atrapadas entre el conflicto que estalló a mediados de abril de 2023 entre el Ejército y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), tensiones comunitarias y condiciones de vida extremadamente precarias.