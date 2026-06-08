La vivienda en España sube un 12,9 % hasta marzo y suma 44 trimestres al alza

Por tipo de vivienda, la de segunda mano se encareció un 13,5 % en los tres primeros meses del año, su mayor aumento desde el inicio de la serie, mientras que en el caso de la vivienda nueva lo hizo un 9,1 %, su tasa más baja desde finales de 2023.

Esta subida se produce después de que la vivienda se encareciera un 12,7 % de media en 2025, en un contexto marcado por la falta de producto disponible para atender a una demanda creciente, lo que sigue presionando al alza los precios y agrava las dificultades de acceso, especialmente de los jóvenes y aquellos con menos recursos.

Un problema que se acentúa en zonas con amplia demanda, como las grandes ciudades y las zonas turísticas, donde muchas viviendas se destinan a alquiler turístico.

Es el caso de la Comunidad de Madrid y las Islas Baleares (Mediterráneo), donde se encuentran las casas más caras de España.

Si se compara con el trimestre anterior, el cuarto de 2025, el precio de la vivienda acentuó su subida al 3,5 % en tasa intertrimestral.

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Por tipo de vivienda, tanto los precios de la vivienda nueva como los de la vivienda de segunda mano aumentaron un 3,5 % en el primer trimestre de 2026 respecto al último de 2025.

Los precios de la vivienda subieron en todas las regiones.

Además, el INE indicó recientemente que la compraventa de viviendas intensificó su caída en marzo al 2,2 % interanual y contabilizó 61.295 operaciones, un nuevo descenso que da lugar a un primer trimestre negativo tras las caídas de enero (-5 %) y febrero (-0,5 %).