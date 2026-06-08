Letonia aboga por adoptar métodos antidrones de Ucrania en lugar de usar costosos cazas

Durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro de Estonia, Kristen Michal, en la capital estonia, Tallinn, Kulbergs explicó que ambos mandatarios habían hablado sobre el incidente ocurrido este lunes en Letonia, cuando un caza francés Rafale derribó en el marco de la Policía Aérea del Báltico en el espacio aéreo letón un dron extranjero desviado por la guerra electromagnética rusa.

Se trata del primer derribo de un vehículo aéreo no tripulado desde que comenzaron a detectarse en el espacio aéreo letón drones no identificados y ucranianos que se dirigían a Rusia y fueron desviados por la guerra electrónica rusa.

A juicio de Kulbergs, "es una forma muy poco racional de derribar drones utilizando cazas militares" de la OTAN.

"Es muy positivo que dispongamos de estas capacidades y que estemos demostrando que funcionan, tanto en Estonia como en Letonia, pero esta no es la forma adecuada de avanzar", sostuvo.

Por eso, dijo, Letonia conversa con Ucrania, cuya primera ministra, Yulia Sviridenko, visitó recientemente los países bálticos para ofrecer la ayuda experta de Kiev en la lucha antidrones.

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Riga impulsa "un importante acuerdo de cooperación en materia de drones con Ucrania, que es el único país del mundo que ha demostrado poseer la capacidad de emplear drones con el más alto nivel de precisión y capacidades técnicas", explicó el primer ministro letón.

Kulbergs afirmó que, al adaptar la experiencia y las tecnologías desarrolladas por Ucrania, Letonia y Estonia deberían cooperar y coordinar la manera en que implementan estos métodos y tecnologías en sus respectivas fuerzas armadas.

"Esperamos cooperar con Ucrania. En un futuro próximo, expertos ucranianos llegarán a Letonia para ayudarnos a establecer todos los planes técnicos y de formación necesarios, así como la solución letona para proteger nuestro espacio aéreo de la forma más eficaz posible", explicó.

Aunque Kulbergs no especificó qué soluciones antidrones ucranianas le interesan en particular, entre las tecnologías ampliamente difundidas por las Fuerzas Armadas ucranianas figuran drones interceptores que chocan contra drones enemigos o explotan cerca de ellos, drones equipados con ametralladoras para abatir otras aeronaves, así como cañones antiaéreos terrestres y sistemas de guerra electrónica para interferir las comunicaciones enemigas.

Michal afirmó por su parte que ambos países deberían buscar una mayor financiación de la Unión Europea (UE) para ampliar sus defensas aéreas.

"Somos los guardianes de la frontera oriental de la UE y debemos transmitir este mensaje al resto de Europa", señaló.

En mayo pasado, Estonia fue escenario del primer derribo en los países bálticos de un dron por parte de un caza F-16 Fighting Falcon rumano desplegado desde Lituania, donde se encuentra estacionada parte de la fuerza rotatoria de la misión de Policía Aérea del Báltico de la OTAN.