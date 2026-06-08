Los pequeños accionistas protestan por los dividendos en juntas de bancos locales chinos

Ese medio se hace eco del caso de varios bancos regionales como Suzhou Rural Commercial Bank, en cuya última junta registró más de un 10 % de votos en contra de la propuesta de dividendo, la cual había subido del 17 % de 2024 al 21 % pero seguía por debajo de la de en torno a un 30 % de otras entidades cotizadas.

Otros nombres como Bank of Xi'an o Bank of Hangzhou también vieron cómo sus accionistas mostraban su insatisfacción, tanto por abstención como por oposición, a los planes de reparto de beneficios o de pagos para directivos, algo poco habitual dado que estas juntas eran consideradas hasta hace poco como simples trámites.

Según un investigador citado por Yicai, los bancos están optando por frenar los dividendos ante los decrecientes márgenes netos de interés y la presión por reponer capital, algo que choca con los deseos de los accionistas, para los que desaparecen los intereses libres de riesgo ante las bajadas de tipos y que, por tanto, conceden cada vez más importancia a esos retornos.

"Las acciones de los bancos han cotizado durante mucho tiempo en valores bajos, por lo que los altos dividendos se han convertido en un atractivo clave para los inversores", apunta otro analista.

El mencionado caso de Bank of Hangzhou, cuyos directivos son los segundos mejores pagados entre los bancos municipales del país, sería un ejemplo del escepticismo de los inversores en casos en los que las remuneraciones a directivos crecen más que los beneficios.

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"Los inversores no se oponen sin más a los altos sueldos a ejecutivos. Lo que les preocupa más es si esa remuneración es acorde al rendimiento de la empresa", agrega otro experto citado por Yicai.

Si bien la información alude principalmente a entidades regionales, los seis principales bancos estatales de China anunciaron un reparto récord de dividendos por el equivalente a unos 62.000 millones de dólares con cargo al ejercicio 2025.

Los reguladores del gigante asiático han emprendido en tiempos recientes una campaña para apremiar a las cotizadas a repartir dividendos de manera más frecuente y predecible, y Pekín llevó a cabo el año pasado una recapitalización por más de 75.000 millones de dólares para los grandes bancos, a los que se podrían sumar otros 44.000 millones este año.