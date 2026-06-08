Los talibanes confirman que fueron invitados a una reunión con la Unión Europea

"Aún es demasiado pronto para facilitar información sobre la participación, la confirmación o la fecha de la reunión, a pesar de que se ha extendido la invitación", dijo a EFE el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores talibán, Hafiz Zia Ahmad Takal.

El portavoz jefe de los talibanes, Zabihullah Mujahid, afirmó que las autoridades siguen recabando información antes de hacer cualquier anuncio formal sobre la supuesta reunión, cuya agenda no se ha hecho pública.

"Nadie nos ha confirmado aún claramente este asunto, y seguiremos recabando más información y compartiremos el resultado una vez que esté disponible", declaró Mujahid a EFE.

A mediados de mayo, la Comisión Europea anunció que invitó a las autoridades talibanes a una reunión técnica en Bruselas para discutir la deportación de afganos que no tienen derecho a permanecer en el territorio comunitario y que representarían un riesgo para la seguridad.

El portavoz de Interior de la Comisión Europea, Marcus Lammert, aseguró en ese entonces que esos contactos responden a "una iniciativa" puesta en marcha el pasado octubre, a petición de 20 países miembros de la UE y asociados al espacio Schengen.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El pasado febrero Bruselas ya confirmó que había comenzado a llevar a cabo misiones técnicas a Afganistán para preparar el retorno de migrantes que se encuentran en la Unión Europea en situación irregular y reconoció que esas devoluciones plantean "retos".

El mes pasado, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó su preocupación por la reanudación de las deportaciones de ciudadanos afganos en algunos países europeos y por medidas de la Unión Europea en la misma dirección, por lo que pidió que estas políticas se reconsideren.

"Advierto firmemente contra todos los retornos involuntarios a Afganistán en ausencia de evaluaciones individualizadas del riesgo, que son exigibles por el derecho internacional", afirmó Türk.