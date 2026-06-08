Maggie Gyllenhaal y Jesse Eisenberg recibirán el Premio del Presidente en Karlovy Vary

Así lo informó este lunes Karel Och, director artístico del certamen que se celebra cada verano en el balneario checo Karlovy Vary, en un comunicado en el que informa de que la entrega de los premios tendrá lugar el próximo 3 de julio, durante la ceremonia de inauguración de la 60ª edición del festival,

El festival, que cada año concede este galardón a figuras destacadas del séptimo arte, subraya que la trayectoria de Gyllenhaal y Eisenberg como actores, guionistas y directores "representa las tendencias contemporáneas de la cinematografía y da lugar a obras que constituyen una experiencia intensa para el público".

"Su trabajo como actores y directores tiene la capacidad de conectar con el nuevo mundo y Europa, a la vez que se nutre de los elementos más esenciales de ambas tradiciones", destacó Och en el comunicado.

Maggie Gyllenhaal (1977), directora, guionista, actriz y productora, comenzó su carrera como actriz en 1992 y alcanzó el reconocimiento con su papel en la película 'Secretary' (2000), por el que ganó el National Board Review.

Gyllenhaal fue nominada al Óscar por 'Crazy Heart' (2009) y ha trabajado en filmes como 'Donnie Darko' (2001), 'Mona Lisa Smile' (2003), 'The Dark Knight' (2008) o 'Nanny McPhee Returns' (2010).

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En 2014 ganó el Globo de Oro por su actuación en 'The Honourable Woman', y más tarde debutó como directora con 'The Lost Daughter' (2021), una adaptación de la novela homónima de Elena Ferrante, que obtuvo tres nominaciones a los Óscar.

En el festival checo, Gyllenhaal presentará su nueva película 'The Bride', una continuación del clásico cuento de 'Frankenstein' con Jessie Buckley, Christian Bale, Annette Bening o Penélope Cruz en el reparto, entre otros.

Por su parte, Jesse Eisenberg, actor, guionista, director y productor, debutó en la película 'Roger Dodger' (2002), que le valió el premio al actor joven más prometedor en el festival de cine de San Diego.

En 2010 interpretó a Mark Zuckerberg en 'The Social Network', y obtuvo sus primeras nominaciones al Óscar, al Globo de Oro y al BAFTA.

Ha participado también en películas como 'To Rome with Love' (2012), 'Now You See Me' (2013), 'The Double' (2013), que se proyectará en el Karlovy Vary en honor al cineasta, o 'Minions & Monsters' (2026).

Debutó como guionista y director con el largometraje 'When You Finish Saving The World' y consolidó su faceta detrás de las cámaras con 'A Real Pain', que también protagonizó junto a Kieran Culkin.

La película obtuvo nominaciones al Óscar y al Globo de Oro al Mejor Guion, además de alzarse con un BAFTA, el premio Waldo Salt del Festival de Sundance, un Independent Spirit y un Óscar al mejor actor de reparto para Culkin.

En otoño de 2026 presentará su último trabajo, 'The Debut', protagonizado por Julianne Moore y Paul Giamatti.

La 60ª edición de Karlovy Vary, un festival de categoría 'A', máxima en este tipo de certámenes, tendrá lugar del 3 al 11 de julio en la ciudad balneario del oeste de Bohemia.