Maldivas juzga a dos periodistas que revelaron un presunto romance del presidente

El caso se remonta al 28 de marzo, cuando el medio publicó el documental 'Aisha', basado en una entrevista anónima con una exfuncionaria del Gobierno que afirma haber mantenido un romance con Muizzu y acusa al mandatario de presiones y abuso de poder tras el fin de esa supuesta relación.

Muizzu negó las acusaciones y las autoridades maldivas presentaron cargos contra el editor de Adhadhu, Hassan Mohamed, colaborador de EFE en Maldivas, y el director ejecutivo, Hussain Fiyaz Moosa.

Se les acusa de cometer "qazf", la falsa acusación de adulterio o de relaciones sexuales ilícitas bajo la ley islámica, un crimen que puede acarrear hasta un año y siete meses de prisión y un castigo de 80 latigazos públicos.

"Quieren silenciarnos. Esa es la razón de estas acusaciones", declaró Mohamed a EFE este lunes tras salir de la audiencia a puerta cerrada en Malé.

El abogado de Mohamed, Aik Ahmed Easa, aseguró que los periodistas solo reportaron una información basada en el testimonio de la exfuncionaria y que eso no constituye una ninguna acusación de infidelidad.

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"Creemos que (las autoridades) han evitado presentar cargos contra la mujer que aparece en el documental porque no quieren que su testimonio se haga público en el marco del propio caso. Porque entonces ella hablaría de los detalles intrincados, de los detalles íntimos de la relación que mantuvo con el presidente", indicó el abogado.

El documental 'Aisha' ha sacudido la conservadora sociedad de Maldivas y ha golpeado la imagen de Muizzu, quien ha promovido una agenda religiosa más conservadora en el archipiélago desde su llegada al poder en 2023.

La arremetida judicial contra Adhadhu, cuyas oficinas fueron blanco de una redada a finales de abril, ha sido calificada como "un peligroso retroceso en materia de libertad de prensa" por Human Rights Watch (HRW).

Una orden judicial prohibió discutir, directa o indirectamente, el contenido del documental, tras lo cual otros dos reporteros del medio fueron encarcelados durante 10 y 15 días cada uno por hacer una pregunta sobre el caso en una rueda de prensa.

Mohamed, cuyo pasaporte fue confiscado, aseguró que teme ataques por parte de simpatizantes del Gobierno.

"Hay gente en las redes sociales que nos acosa, nos pone en el punto de mira y nos tilda de 'antiislámicos'. Así que tenemos mucho cuidado con cómo llevamos nuestra vida diaria", declaró Mohamed.