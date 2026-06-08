Marina de México incauta más de 800 kilos de cocaína frente a las costas de Guerrero

El operativo sucedió durante las labores de vigilancia y patrullaje costero, del personal naval que detectó una lancha sospechosa equipada con tres motores fuera de borda y tripulada por cinco individuos.

La droga incautada se encontró dividida en hasta 13 bultos que fueron trasladados por la Armada de México junto con los civiles capturados hacia el puerto de Acapulco.

De acuerdo con las estimaciones económicas realizadas por las autoridades federales, el decomiso representa un golpe económico de 180 millones de pesos mexicanos para el crimen organizado y evita que aproximadamente 1.6 millones de dosis de droga individuales lleguen al mercado.

Esta operación marítima representa la segunda intervención de gran impacto realizada en la región de Guerrero en las últimas horas ya que, el domingo, la misma dependencia localizó más de una tonelada de cocaína repartida en 29 bultos cerca de la localidad de Boca Chica.

Con este nuevo operativo, la Semar informó de que la cocaína incautada en alta mar durante la presente administración federal supera ya las 72 toneladas.

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México ha sido presionado por el presidente de Estados unidos, Donald Trump, para combatir más activamente al narcotráfico aunque debido a ello ha habido un incremento de las tensiones entre ambos Gobiernos en materia de seguridad y combate al crimen organizado.