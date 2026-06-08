Marisco y jamón ibérico, algunos de los platos de la cena ofrecida al papa en Madrid

Un menú acompañado de vinos de Denominaciones de Origen de León y del Bierzo, según informó este lunes la Real Academia de Gastronomía de España.

Los aperitivos consistieron en salmón ahumado ecológico, jamón ibérico y croquetas de cocido (uno de los platos más conocidos de la gastronomía madrileña) y de entrantes Gazpacho con txangurro de centollo gallego de Galicia y ensaladilla de quisquillas de Motril (Granada).

El principal fue mero del cantábrico al horno y el postre, soufflé.

La cena, que se celebró tras el evento organizado en el Movistar Arena por la Archidiócesis de Madrid bajo el lema 'Tejer redes con el mundo de la cultura, arte, economía y deporte', fue una oportunidad única para la academia de compartir con León XIV una muestra representativa de la riqueza y diversidad del patrimonio gastronómico español.

Para la ocasión se diseñó un menú ofrecido por el restaurante Lhardy, uno de los más antiguos y tradicionales de Madrid, concebido como un recorrido por algunos de los productos, recetas y elaboraciones más emblemáticas de la tradición culinaria española.

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Un menú que ponía en valor cómo la gastronomía española ejerce como vehículo de cultura, identidad y hospitalidad, agrega la Real Academia en su nota.