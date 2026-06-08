Mauricio no ha recibido ninguna oferta de compra de las islas Chagos por parte de EE.UU.

El Ejecutivo de esta nación insular del océano Índico respondió así a las informaciones publicadas este domingo por el diario británico The Telegraph, según el cual la compra de este territorio disputado desde hace décadas sería una de las opciones que están siendo consideradas por la Administración del presidente Donald Trump.

"El Gobierno de Mauricio no ha sido contactado ni directa ni indirectamente por la Administración estadounidense en relación con un posible acuerdo separado sobre (la isla de) Diego García (que acoge la citada base militar) o sobre el conjunto del archipiélago de Chagos", señaló el Gobierno mauriciano en un comunicado que recogen medios locales.

Asimismo, destacó que mantiene su posición de que la soberanía de Mauricio sobre Chagos "es innegociable".

Según The Telepgrah, la idea habría sido planteada al secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, que la habría presentado ante el presidente Trump, si bien todavía no se habría discutido un precio para las islas.

El pasado abril, el Gobierno británico informó de que, si bien no abandonaba por completo el acuerdo de restitución del archipiélago alcanzado con Mauricio, se había agotado el tiempo para aprobar la legislación, que estaba en etapas finales de su tramitación.

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Así, Londres decidió pausar el pacto después de que Trump, que sí que había apoyado inicialmente el tratado, retirase su apoyo el pasado enero y lo calificase como una "gran estupidez", y se encuentra actualmente en conversaciones con Washington al respecto.

Mauricio afirmó el pasado marzo que consideraba emprender acciones legales ante el retraso de la ratificación del pacto.

El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, confirmó en mayo de 2025 que había rubricado el acuerdo, anunciado en octubre de 2024 y que busca poner fin a una disputa iniciada con la independencia de Mauricio en 1968.

Pese a las críticas de Trump, lo cierto es que el texto garantiza la permanencia de la base militar conjunta británico-estadounidense situada en la isla Diego García, mediante un arrendamiento por 101 millones de libras (unos 117 millones de euros) por 99 años.

La importancia de esta isla ha crecido ante la necesidad de EE.UU. de garantizar bases permanentes en el océano Índico, tras el estallido en febrero pasado de la guerra en Oriente Medio.