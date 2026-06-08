Milán sube un 0,63 % alentada por el sector bancario tras las ofertas para hacerse con MPS

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share avanzó un 0,62 % hasta los 52.859,52 enteros.

Durante la primera jornada de la semana cambiaron de manos unos 723 millones de acciones por un valor de unos 6.304 millones de euros (alrededor de 7.276 millones de dólares).

El parqué italiano subió a contracorriente del resto de bolsas europeas alentado por el sector bancario ante la batalla abierta por el control de MPS, considerado el banco más antiguo del mundo en activo.

En esta disputa, BPM busca una fusión "entre iguales" para crear un grupo de 50.000 millones de euros, mientras que Intesa Sanpaolo ha contraatacado con una oferta pública voluntaria de adquisición y canje de acciones por valor de unos 30.600 millones de euros.

Las ganancias del selectivo estuvieron lideradas por la propia MPS, que se disparó un 12,96 %, y Mediobanca (11,98 %), entidad de la que el banco sienés controla el 86,3 % del capital.

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Les siguieron Banca Popolare Emilia Romagna (BPER) (5,18 %), la aseguradora Unipol (4,55 %) y STMicroelectronics (4,04 %).

El mercado premió así la alianza de Unipol y su participada BPER, que, dentro de la estrategia de Intesa, absorberán 635 sucursales de MPS por 3.500 millones para evitar el veto de Antimonopolio a la operación, permitiendo además a la aseguradora duplicar su participación en BPER hasta el 40 %.

En el terreno de las pérdidas, encabezaron los números rojos Unciredit, que cayó un 2,01 %, seguida de Hera (-1,88 %), la cementera Buzzi (-1,74 %), la aeroespacial Avio (-1,67 %) y los laboratorios Diasorin (-1,57 %).

Por su parte, Intesa Sanpaolo terminó la jornada con una bajada del 1,37 %.