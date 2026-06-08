Mundial impulsará demanda de textiles deportivos en Latinoamérica, dice gremio en México

La expectativa llega en un momento clave para la industria textil, según la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex), un sector que en México genera más de 400.000 empleos directos y 1,2 millones indirectos, aporta cerca del 3 % del PIB manufacturero y alrededor del 1 % del PIB nacional.

México se mantiene además como uno de los principales exportadores de textiles y confecciones hacia Norteamérica gracias al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Según cifras de la Secretaría de Economía, estas exportaciones superaron los 9.000 millones de dólares en 2024.

Sin embargo, el sector enfrenta desafíos ante la competencia de productos importados de bajo costo, particularmente de Asia, y por la desaceleración de algunos segmentos manufactureros.

En este contexto, la celebración del Mundial representa una oportunidad para fabricantes, proveedores y marcas vinculadas al deporte.

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"Casi que puede duplicar estacionalmente la demanda del textil en el mundo y en la región", afirmó a EFE Héctor Pérez, directivo de la firma textil Lafayette, al referirse al efecto que suele generar una Copa del Mundo sobre producción de materiales para uniformes, ropa deportiva y mercancía para aficionados.

La industria también observa una transformación en los criterios de compra. Más allá del diseño o la marca, los clientes exigen cada vez más características técnicas relacionadas con el rendimiento deportivo.

"Hoy en día el comprador te exige que la tela sea liviana, cuántas lavadas aguanta, qué tanto lo va a proteger del rayo solar y todo eso está medido", explicó Pérez.

La sostenibilidad también se ha convertido en motor para la innovación dentro del sector. Los fabricantes han incrementado el uso de materiales reciclados, especialmente fibras derivadas de botellas PET, y han desarrollado procesos orientados a reducir el consumo de agua y productos químicos.

"El capítulo grande de la sustentabilidad ha tenido en los últimos cinco años un viraje increíble en el tema de la innovación", señaló.

"El tamaño y el nivel de exigencia que tiene el mercado definitivamente nos hace muy atractivos, sobre todo para el portafolio de textiles deportivos", indicó Pérez.

A unos días del arranque del Mundial de 2026, el sector confía en que el torneo no solo impulse las ventas de corto plazo, sino que contribuya a fortalecer cadenas de suministro, inversiones en innovación y relaciones comerciales que perduren más allá del evento deportivo.