Nepal recibe casi 3.000 solicitudes en su primer concurso abierto para cargos de embajador

El Gobierno liderado por el exrapero y actual primer ministro Balendra Shah anunció la iniciativa el 28 de mayo, invitando a los ciudadanos nepalíes a presentar su candidatura para los puestos de embajador, en una ruptura con el sistema tradicional de nombramientos.

Según múltiples fuentes familiarizadas con el proceso, alrededor de 3.000 candidatos se presentaron antes de finalizar la convocatoria el pasado viernes.

Una de las candidatas declaró a la EFE que la decisión había creado oportunidades para ciudadanos cualificados que antes tenían escaso acceso a este tipo de puestos.

"La medida demuestra que el nuevo Gobierno, respaldado por el movimiento de la Generación Z, quiere un proceso de selección transparente y justo que ofrezca igualdad de oportunidades a las personas en función de sus méritos", celebró.

Un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores, que habló bajo condición de anonimato, declaró a la EFE que entre los candidatos se encuentran funcionarios en activo, exfuncionarios de seguridad, catedráticos universitarios, profesores y periodistas.

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Según el nuevo proceso, los candidatos preseleccionados serán invitados a entrevistas y presentaciones antes de que se realice la selección final. Aún no se han determinado las fechas de esas evaluaciones.

Nepal lleva mucho tiempo siendo objeto de críticas por los nombramientos de embajadores, que a menudo se ven influidos por consideraciones políticas y se ven frecuentemente interrumpidos por los cambios de Gobierno, lo que da lugar a mandatos cortos para muchos enviados.

Durante décadas, los nombramientos de embajadores en Nepal se han repartido entre candidatos políticos y diplomáticos de carrera del Servicio Exterior.

Sin embargo, la nueva iniciativa gubernamental ya ha sido impugnada ante los tribunales.

El abogado Deepak Bikram Mishra presentó una petición ante el Tribunal Supremo, alegando que el Gobierno no ha seguido las directrices de nombramiento vigentes.

Según la petición, al menos el 50 % de los nombramientos de embajadores deberían recaer en funcionarios del Servicio Exterior de Nepal, mientras que solo los puestos restantes deberían estar abiertos a concurso externo.

El juez Abdulajij Musalman ordenó al Gobierno que aclare si los criterios de selección infringieron las directrices, tal y como alega el demandante.

Nepal cuenta actualmente con 17 misiones diplomáticas vacantes. Se prevé que a finales de agosto queden vacantes otros siete puestos de embajador, lo que elevará a 24 el número total de misiones que requieren un alto representante.

La convocatoria abarca destinos en la India, China, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Israel, Corea del Sur, Austria, Baréin, Bangladés, Malasia, Omán y Arabia Saudí, entre otros.