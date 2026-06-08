Nueve detenidos en una protesta contra unas obras dentro del Parque Nacional de Nairobi

"Nueve personas fueron detenidas. Maraga se encuentra entre los detenidos", confirmó a EFE el director ejecutivo de la organización Just Act, Akshay Vishwanath, al finalizar una protesta que se desarrolló de forma pacífica pero que acabó con el lanzamiento de gas lacrimógeno por parte de la Policía.

Decenas de personas se concentraron para marchar hasta las oficinas centrales del Servicio de Vida Silvestre de Kenia (KWS, por sus siglas en inglés), en el mismo parque nacional, aunque el recorrido fue interrumpido antes de la llegada al destino final.

Durante el itinerario, los manifestantes portaron parcantas con eslóganes como "Dejad de pavimentar el paraíso", "Estamos perdiendo el parque pieza a pieza" o "La naturaleza no es un terreno vacante".

Algunos transportaron ataúdes simbólicos con el dibujo de animales que habitan esta reserva, como la jirafa o la cebra.

Una de las asistentes, Michelle Ateno, dijo a EFE que la manifestación se desarrollaba de forma "muy pacífica y en silencio" cuando fueron "atacados" con gas lacrimógeno.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Vemos que el Gobierno no está de nuestro lado ni del lado de la gente. No se preocupa por nadie", añadió Ateno.

Por su parte, la conservacionista Purity Mutia declaró a EFE que estas obras son un "retroceso" para los avances de Kenia en materia de conservación del medioambiente.

El principal objetivo de esta construcción, según las autoridades, es reubicar el Orfanato de Animales de Nairobi, un centro de conservación situado dentro del Parque Nacional de Nairobi dedicado al rescate, la rehabilitación y el cuidado de animales salvajes huérfanos, heridos, ancianos y abandonados.

Sin embargo, los convocantes de la protesta, entre los que se encuentra la asociación Amigos del Parque Nacional de Nairobi, denunciaron que este terreno protegido se está "abriendo a intereses comerciales sin transparencia ni rendición de cuentas pública".

Entre 30 y 36 hectáreas de esta reserva se encuentra en peligro de destrucción por este proyecto, que supone una "amenaza" para uno de los "últimos santuarios de vida silvestre urbanos" del país, lamentaron los organizadores.

"Eso te dice el tipo de liderazgo que tenemos en este país", declaró Maraga antes de su detención.

"El Parque Nacional de Nairobi no está en venta. Nuestros espacios públicos, nuestro medio ambiente y nuestros derechos no pueden ser negociados a puerta cerrada. Es un patrimonio ecológico único", añadieron.

Creada en 1946, la reserva nacional, situada a tan solo diez kilómetros del centro de Nairobi, ofrece la visión de safaris y animales salvajes con los rascacielos de la capital keniana de fondo.

Entre las especies animales que habitan este parque de 117 kilómetros cuadrados se encuentran rinocerontes negros, jirafas, búfalos, cebras, ñus, hipopótamos, cocodrilos, babuinos, leones, guepardos o leopardos, junto a una gran diversidad de aves y una vegetación típica de una sabana tropical.