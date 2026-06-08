ONG independiente registra nuevo feminicidio en Cuba, el cuarto ocurrido en junio de 2026

La víctima es Yohanka (Maconcha) Acosta Rodríguez, hallada muerta el pasado 4 de junio en un parque de La Habana, supuestamente tras ser agredida por su expareja, quien se encuentra bajo custodia policial, de acuerdo a las verificaciones realizadas por el Observatorio de Alas Tensas (OGAT) con fuentes vinculadas al caso.

Las activistas refirieron que la mujer asesinada dejó un hijo mayor de edad y una niña, a quienes expresaron sus condolencias extendidas a otros familiares y personas allegadas.

En sus informes anteriores la ONG confirmó dos feminicidios sucedidos el 2 de junio y otro registrado dos días después.

En este reporte, indicó que actualmente investiga doce posibles feminicidios, cinco intentos y un asesinato de hombre por motivos de género alertados en 2025; así como ocho posibles feminicidios y dos intentos alertados en 2026.

AT publicó en abril su informe sobre la violencia de género correspondiente a 2025 y llamó la atención sobre cómo la actual situación de crisis en Cuba contribuye a una mayor desprotección de mujeres y niñas.

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Asimismo, alertó sobre una "mayor incidencia" de los feminicidios cometidos en las viviendas de las víctimas por sus parejas y exparejas.

Los datos elaborados por EFE a partir del registro de ONG feministas, dan cuenta en 2025 de al menos 46 asesinatos machistas en Cuba.

Por su parte, la estatal Organización Nacional de Bufetes Colectivos confirmó que en 2024 los tribunales identificaron en juicios realizados un total de 76 mujeres asesinadas por sus parejas, ex parejas u otras personas.

Cuba no tiene tipificado el feminicidio como un delito en su Código Penal y los medios estatales rara vez reportan estos casos.

El Gobierno de la isla ha declarado tolerancia cero" contra la violencia machista, pero las activistas denuncian la falta de acciones concretas, tanto en la prevención como en la atención y el apoyo a las víctimas.

El Observatorio de Alas Tensas refirió recientemente, que desde su fundación en 2019 ha registrado 345 feminicidios en la isla.