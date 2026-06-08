Pashinián adelanta tras victoria electoral que formalizará tratado de paz con Azerbaiyán

"Nos disponemos a institucionalizar un acuerdo de paz. Estamos trabajando en ello", dijo al intervenir ante el Parlamento, algo a lo que se opone la oposición, que recurrió a la supuesta amenaza azerbaiyana durante la campaña electoral.

Pashinián firmó el pasado año junto a su homólogo azerbaiyano, Ilham Aliyev, un preacuerdo de paz en la Casa Blanca, pero para sellar el tratado definitivo tiene que reformar la Constitución para lo que necesitaba revalidar su mayoría parlamento, algo que hizo ayer.

La oposición critica al líder armenio por lo que consideran excesivas concesiones a Bakú -que se hizo en 2023 con el control de la región de Nagorno Karabaj-, aunque el gobierno mantiene que la paz permitirá romper el aislamiento secular de un país sin salida al mar con proyectos de transporte que unirán Europa y Asia.

"Armenia está pasando de un bloqueo sin salida a ser un cruce de caminos de la paz y esto es un gran acontecimiento. En 2026 comenzará el trabajo sobre el terreno. Se realizarán trabajos para mejorar la infraestructura ferroviaria, lo que incluirá a socios internacionales", dijo.

Se refería al conocido como TRIPP, corredor impulsado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, y cuyo memorándum fue sellado la pasada semana por ambos países.

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Además, también abogó por establecer lo antes posible relaciones diplomáticas con Turquía, a la que llamó a abrir cuanto antes la frontera.

A su vez, el jefe de la misión de observadores de la postsoviética Comunidad de Estados Independientes, Nurlán Seitímov, aseguró el lunes en rueda de prensa que los comicios transcurrieron en consonancia con la Constitución y la legislación electoral.

"Fueron abiertos y competitivos", dijo, después de que el Ministerio de Exteriores de Rusia pusiera en duda la legitimidad de la votación debido a lo que llamó persecución de la oposición, varios de cuyos candidato fueron detenidos por compra de votos.

El partido goberante, Contrato Civil, logró el 49,81 % de los votos, por lo que podrá formar gobierno en solitario, frente al 23,29 % del principal partido opositor, liderado por el empresario ruso-armenio Samvel Karapetián, según los datos preliminares publicados por la Comisión Electoral Central.

El resultado preliminar se traduciría en 61 escaños para Contrato Civil, que llegó al poder en 2018, en una cámara parlamentaria que tiene 100 asientos.

El líder armenio, quien aseguró que viajará próximamente a Moscú, Bruselas y Washington, subrayó que continuará el rumbo de acercamiento a la Unión Europea (UE), al tiempo que seguirá siendo parte de la Unión Económica Eurasiática (UEE) y desarrollando las relaciones comerciales con Rusia.

La UE y Estados Unidos apoyaban abiertamente la reelección de Pashinián, mientras el Kremlin aprobó numerosas sanciones en las últimas semanas contra la producción agrícola armenia por su acercamiento a Bruselas.