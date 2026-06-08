Pezeshkian: Teherán no ha abandonado ni la guerra ni las negociaciones

“La diplomacia y la defensa son las dos alas del poder nacional; no hemos abandonado ni el terreno de acción ni la mesa de negociaciones”, dijo en X el mandatario.

Pezeshkian subrayó que la prioridad de Teherán es “la seguridad nacional y la tranquilidad de la población” y advirtió que no retrocederán ante ninguna amenaza.

El presidente iraní parece mostrar la intención de Teherán de seguir negociando un acuerdo de paz con Estados Unidos y sus declaración llega poco después de que el Ejército anunciase el fin de las operaciones militares contra Israel, aunque advirtió que volverá a atacar al Estado judío si este reanuda las hostilidades contra el Líbano.

"Tras la firme respuesta de Irán al régimen sionista, se declara el cese de las operaciones de las Fuerzas Armadas", informó el Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya en un comunicado recogido por medios iraníes.

El cuerpo militar advirtió a la vez que si Israel reanuda las agresiones contra Beirut o el sur del Líbano llevará a cabo “acciones mucho más severas y contundentes que las realizadas hasta ahora”.

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Irán lanzó anoche varias oleadas de misiles contra Israel como represalia por los ataques del Estado judío contra el Líbano, e Israel respondió con ataques contra varios puntos del país persa, entre ellos Teherán.

Como respuesta, Teherán atacó de nuevo Israel a primera hora de esta mañana con -dijo- bombardeos contra las bases de Tel Nos y Nevatim; al mismo tiempo, los hutíes de Yemen lanzaron un misil a territorio israelí, que fue interceptado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó hoy a lrán e Israel a dejar de disparar "inmediatamente", después de que Teherán lanzara ataques con misiles contra territorio de Israel, que ha respondido contra objetivos iraníes.

"Israel e Irán deben parar de disparar inmediatamente", indicó Trump en su perfil de Truth Social.

Trump intentó el domingo sin éxito aplacar la intención del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de contraatacar a Irán, para evitar que entorpeciera las negociaciones de Washington con Teherán para acabar con la guerra.