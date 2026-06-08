Rescatan en Perú a una adolescente ecuatoriana presuntamente víctima de trata de personas

En un comunicado, señaló que, la noche del viernes, en coordinación con la Policía de Perú y el apoyo de la organización OUR Rescue, logró el rescate de una adolescente y la aprehensión de un presunto implicado en el "delito de trata de personas con fines de explotación sexual y vinculado a una organización delictiva".

La investigación se activó tras la denuncia presentada ante la Fiscalía en el municipio El Carmen, de la provincia costera de Manabí.

Según las investigaciones, el pasado 4 de junio, la víctima fue captada en su domicilio mediante manipulación afectiva y engaños sentimentales, relató la Policía en el escrito.

Los implicados financiaron su viaje internacional y le facilitaron un documento de identidad falso, logrando evadir los controles migratorios en la frontera con rumbo a Lima.

En concordancia con las investigaciones realizadas, determinaron que el presunto captor pertenecería al grupo delictivo Los Choneros, el más antiguo y uno de los más grandes de Ecuador, y "con operatividad tanto en Ecuador como en el exterior, lo que indica que el traslado de la menor respondía a una red organizada de trata de personas", anotó.

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De acuerdo a la Policía, se ejecutó una intervención en el distrito de Carmen de la Legua-Reinoso (provincia del Callao, Perú), que permitió el rescate de una adolescente y la captura de un ecuatoriano identificado como A.I.Z.M. (alias "Ñaño Ismael"), de 17 años de edad.