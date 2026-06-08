Retornan 133 migrantes a Venezuela en un vuelo de repatriación procedente de EE.UU.

En una publicación en Instagram, la cartera de Estado indicó que en el avión viajaron 85 hombres, 28 mujeres, así como 20 niños.

Además, indicó que los venezolanos fueron recibidos en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, siguiendo todos los protocolos necesarios para asegurar "un feliz reencuentro".

El viernes, regresaron a Venezuela 366 migrantes en dos vuelos distintos, uno desde México y otro desde Estados Unidos, según informó el Ministerio de Interior y Justicia en Instagram.

La institución detalló que del total de retornados en ambos vuelos, 209 eran hombres, 67 mujeres y 90 niños.

Casi 160 vuelos de repatriación, la gran mayoría desde EE.UU., han aterrizado en Venezuela desde enero del año pasado, cuando Caracas y Washington suscribieron un acuerdo que se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe, que desembocaron en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, a principios de 2026.

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El Ministerio de Interior recordó a finales de mayo que desde febrero de 2025, más de 28.000 venezolanos han regresado al país a través del programa estatal de retornos de migrantes, denominado Gran Misión Vuelta a la Patria.