Rusia sufre una dura derrota ante la UE en Armenia con la mayoría absoluta de Pashinián

"Quiero felicitar al pueblo de la República de Armenia por la victoria. El pueblo armenio acudió en defensa del Estado, la independencia, el futuro y la paz", dijo Pashinián durante una reunión en el Parlamento.

Pashinián, que llegó al poder en la Revolución de Terciopelo de 2018, se dispone ahora a viajar a Moscú, Bruselas y Washington con el fin de intentar normalizar las relaciones con el presidente ruso, Vladímir Putin, e impulsar la cooperación con las potencias occidentales.

Aunque lideraba las encuestas, hasta el final hubo dudas de si el partido gobernante, Contrato Civil, alcanzaría la mayoría constitucional. No obstante, la presión sin precedentes ejercida durante las últimas dos semanas por las autoridades rusas tuvo el efecto contrario.

Según los resultados oficiales preliminares publicados el lunes por la Comisión Electoral Central, el partido de Pashinián logró el 49,82 % de los votos, por lo que formará gobierno en solitario, frente al 23,28 % del principal partido opositor, liderado por el empresario ruso-armenio Samvel Karapetián.

Mientras, el bloque Armenia liderado por el expresidente Robert Kocharián sumó un 9,94 % de los sufragios. El voto del miedo al que recurrieron esas formaciones por la presunta cesión de soberanía ante los enemigos azerbaiyano y turco tampoco produjo réditos electorales.

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El resultado se traduciría en 61 escaños para Contrato Civil en una cámara parlamentaria de más de 100 asientos, lo que le permitirá introducir reformas que son dolorosas para parte de la población.

Pashinián, cuyo principal lema electoral fue la paz con sus vecinos y romper con la nostalgia de la Armenia histórica que incluía la región de Nagorno Karabaj, dejó claro hoy que tiene intención de "formalizar" un acuerdo con Azerbaiyán, para lo que tendrá que cambiar la Constitución.

"Ya estamos trabajando en ello", dijo y también llamó a establecer relaciones diplomáticas con Turquía y reabrir la frontera cerrada desde 1993, paso fundamental para romper el aislamiento de un país sin salida al mar.

Las felicitaciones europeas no tardaron en llegar. Los altos funcionarios de la UE y dirigentes como el francés, Emmanuel Macron, acudieron raudos a celebrar la victoria de su aliado.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destacó que la democrática armenia está "cada vez más cerca de Europa", mientras la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, celebró que los armenios apostaran por el "futuro europeo".

Al respecto, Pashinián aseguró que Ereván seguirá introduciendo reformas políticas y económicas para recibir en un futuro el estatus de candidato al ingreso, aunque admitió que el país aún no está preparado para ello.

"Nuestra política continuará orientándose hacia la diversificación de los mercados de exportación", dijo hoy, tras lo que se congratuló de que Bruselas haya garantizado el acceso de los productos agrícolas armenios al mercado comunitario sin pago de aranceles.

En la misma línea, destacó que "Armenia está pasando de un bloqueo sin salida a ser un cruce de caminos de la paz (...) En 2026 comenzará el trabajo sobre el terreno". Se refería al conocido como TRIPP, corredor en el Cáucaso impulsado por el presidente de EE.UU., Donald Trump.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores ruso denunció "presiones sin precedentes contra la oposición e injerencias por parte de Occidente, ante todo de la Unión Europea", aunque los observadores electorales de los países postsoviéticos calificaron los comicios de "abiertos y competitivos".

"Todo esto constituye una grave violación por parte de Ereván de los principios y procedimientos democráticos para la celebración de elecciones libres", comentó.

Además, destacó que "en la sociedad armenia se observa una clara demanda a favor del desarrollo progresivo de las relaciones ruso-armenias y por la participación continua de Armenia en las estructuras de integración euroasiática, lo que aportaría beneficios tangibles al pueblo armenio".

Precisamente, es Moscú quien ha puesto a Ereván contra la espada y la pared al exigir la pronta convocatoria de un referéndum para elegir entre la UE y la Unión Económica Eurasiática, algo que Pashinián volvió a decir hoy que no hará.

Karapetián denunció al votar la detención de un centenar de sus partidarios, mientras las autoridades informaron sobre la detención de varios candidatos de esa formación supuestamente implicados en la compra de votos.

La prensa independiente denunció la pasada semana que la Administración presidencial rusa financió una campaña política y mediática contra Pashinián, mientras empresarios afincados en Rusia pagaron el viaje a armenios residentes en el extranjero para que votaran a favor de la oposición.