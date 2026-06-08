Sánchez comparte con el papa el compromiso de defender el valor de las migraciones

Sánchez fue recibido por el pontífice en la Nunciatura Apostólica de Madrid con motivo de la visita de León XIV a España y mantuvieron un encuentro de unos veinte minutos.

A su término, el jefe del Ejecutivo español manifestó en un mensaje en la red social X: "Compartimos el compromiso de defender el valor de las migraciones y los derechos de todas las personas",

Además, garantizó que España seguirá apostando por el diálogo, el multilateralismo y el entendimiento entre los pueblos.

En su mansaje, Sánchez afirma que fue un honor este nuevo encuentro con el papa antes de que se trasladará al Congreso de los Diputados para una intervención ante los parlamentarios, que calificó de histórica.

Este encuentro se produjo en la tercera jornada de la visita del pontífice a España, y poco más de una hora antes de que León XIV asista a un acto en el Congreso de los Diputados, en la primera visita de un papa al Parlamento Español, en la que estarán los diputados, senadores, el Gobierno y los representantes de las altas instituciones del Estado.

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Más allá de comentar el desarrollo de la visita, en la que Sánchez le acompañará en diversos actos tanto en Madrid como en Barcelona y en las Islas Canarias (Atlántico), estaba previsto que en la reunión se trataran asuntos relativos a la situación internacional, cuestiones sociales, la migración y las relaciones España-Vaticano.

Sánchez regaló al papa un bonsai de olivo español, con el que quiso destacar el papel de este árbol en la historia de España y su simbolismo universal de paz y diálogo, valores que considera que comparten España y el Vaticano.

Resalta igualmente el Gobierno que el olivo representa el equilibrio perfecto entre la tradición y la innovación, entre el respeto por las raíces históricas y la adopción de la vanguardia tecnológica.

El de este lunes fue el segundo encuentro cara a cara entre León XIV y el jefe del Ejecutivo español, ya que éste fue recibido por el papa en el Vaticano el pasado 27 de mayo, donde abordaron la necesidad de diálogo entre iglesia, gobierno y sociedad, y constataron su sintonía en asuntos como la defensa de la paz, la migración o la inteligencia artificial.