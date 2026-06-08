Sánchez se declara "confiado y optimista" pero pide esperar a completar escrutinio en Perú

"Estamos confiados y optimistas, pero el conteo al 100 % aún está por develarse", señaló en declaraciones a periodistas Sánchez, al que dos proyecciones realizadas en base a muestras representativas lo ubican con una mínima ventaja sobre Fujimori, lo que en ambos casos está dentro del margen de error.

El líder del partido Juntos por el Perú, que compite en nombre del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), hizo un "llamado categórico a todos los agentes políticos a respetar el resultado fuere cual fuere, porque el Perú necesita estabilidad".

"Estamos con tranquilidad para respetar los resultados. Lo que viene es trabajar por el país e invocar a todos los consensos, porque Perú tiene que parar la inestabilidad política, la criminalidad y la pobreza", señaló Sánchez al pedir "tranquilidad y serenidad".

Sánchez retomó este lunes sus actividades parlamentarias tras la noche electoral, y acudió al Congreso a presidir una nueva sesión de la Comisión Especial para el Proyecto Multipropósito Chancay, que ve los asuntos referidos al puerto construido por la estatal china Cosco en la costa peruana.

El congresista explicó que, pese a que se encuentra bajo licencia exenta de sueldo para participar en las elecciones, acudió al Parlamento a completar el trabajo de esta comisión que encabezaba, ya que era la última sesión de este grupo de trabajo.

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El candidato de Juntos por el Perú fue elegido congresista en las anteriores elecciones de 2021 y ha ejercido la actividad parlamentaria de manera simultánea también a su periodo como ministro de Comercio Exterior y Turismo durante el tiempo que duró el gobierno de Castillo.

El resultado de la votación celebrada del domingo marca un empate técnico entre ambos candidatos, si bien dos proyecciones realizadas sobre una muestra de mesas electorales apunta a que Sánchez podría quedar por delante de Fujimori por una mínima ventaja, similar a lo ocurrido en las dos últimas elecciones presidenciales, que se definieron por un margen de 40.000 votos.

La contienda suponía una suerte de reedición de los comicios de 2021, al enfrentarse nuevamente Fujimori con el representante de Castillo, quien se impuso entonces a la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

A las urnas estaban convocados más de 27,3 millones de peruanos para elegir a la opción que gobernará el país en los siguientes cinco años (2026-2031), tras una década de inestabilidad política donde ha habido ocho presidentes.