'Schmigadoon!' triunfa como mejor musical y 'Liberation' sorprende en los Tony

La ceremonia estuvo marcada por el dominio de 'Schmigadoon!' y 'Liberation' en una edición muy repartida en la que 'The Lost Boys' partía como uno de los títulos más nominados de la temporada, con 12 candidaturas, seguida de 'Ragtime', con 11.

'Schmigadoon!', que parodia los grandes clásicos del género con una historia de una pareja que queda atrapada en un pueblo donde todos viven como si estuvieran en un musical, consolidó su dominio con el premio más importante y el último en entregarse, tras una noche en la que ya había destacado en categorías de libreto, partitura original y orquestación.

El productor Lorne Michaels subrayó al recibir el Tony la dimensión colectiva del trabajo en Broadway: "En nombre de todos los que estamos aquí y de los que trabajan cada noche, estamos realmente agradecidos. A veces cantar, bailar, muchos chistes y un final feliz es todo lo que hacemos, pero significa muchísimo", afirmó.

También triunfó 'Ragtime', un musical ambientado a principios del siglo XX, con Joshua Henry como ganador del premio a mejor actor de musical y Caissie Levy como mejor actriz. Henry recibió una de las ovaciones más intensas de la noche y dedicó el premio a su profesora de voz y a la necesidad de "ser escuchado".

Al margen, 'Cats: The Jellicle Ball', una reinterpretación del clásico de Andrew Lloyd Webber, se llevó los premios a mejor dirección de musical y mejor coreografía, además del hito histórico que supuso el reconocimiento a Qween Jean.

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En total, 'Schmigadoon!', 'The Lost Boys' y 'Ragtime', lograron cuatro galardones cada una y 'Cats: The Jellicle Ball' obtuvo tres.

Entre las interpretaciones de reparto, ganaron Shoshana Bean y Ali Louis Bourzgui, ambos por su trabajo en 'The Lost Boys'. Bourzgui pronunció uno de los discursos más reivindicativos de la noche al referirse a los "multimillonarios" que, según dijo, "nunca encontrarán la felicidad en su dinero" y a "los colonizadores que nunca encontrarán plenitud en las tierras y vidas que roban".

En el apartado teatral, 'Liberation', de Bess Wohl, un drama coral sobre un grupo de mujeres en la década de 1970, se impuso a la favorita, 'Giant', obra que aborda la figura del escritor Roald Dahl.

Wohl celebró el premio reivindicando la llegada a Broadway de una pieza centrada en las vidas de las mujeres y recordó que han pasado casi cuatro décadas desde la última vez que una dramaturga estadounidense ganó este galardón, en referencia a Wendy Wasserstein por 'The Heidi Chronicles'.

"Esta noche quiero honrarla a ella y a todas las mujeres que tienen el valor de usar su voz", afirmó al recibir el premio.

Mientras, 'Death of a Salesman' se convirtió en la gran triunfadora en reposiciones con cinco premios, incluidos mejor dirección de obra para Joe Mantello y mejor actriz de reparto para Laurie Metcalf, además de galardones en escenografía, iluminación y sonido.

En las categorías interpretativas de teatro, John Lithgow se llevó el Tony a mejor actor protagonista por 'Giant', imponiéndose a Nathan Lane, Daniel Radcliffe y Mark Strong, entre otros.

El evento contó con la presencia de presentadores como Adrien Brody, Bowen Yang, Billy Crystal, Ariana DeBose y el músico Sting, además de un número especial en homenaje al 30 aniversario del musical 'Chicago'.