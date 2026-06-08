Sheinbaum dice que podría reunirse con Felipe VI en México durante el Mundial

"Sí a Jalisco, por lo pronto sí se tiene confirmado (la presencia de Felipe VI). Estamos viendo para ver si nos reunimos", declaró la mandataria en su conferencia de prensa diaria desde Ciudad de México.

La hipotética reunión entre ambos jefes de Estado supondría un paso más en el progresivo acercamiento de los últimos meses de España y México tras las tensiones diplomáticas desatadas por la petición de perdón por los abusos en la época colonial que solicitó el país norteamericano.

Sheinbaum no quiso aclarar si el encuentro finalmente se produciría ni en qué lugar, pero no descartó esa posibilidad en el marco del torneo deportivo, del que México es anfitrión junto con Estados Unidos y Canadá.

Las relaciones entre ambos países atraviesan un periodo de estabilización después de que Sheinbaum decidiera no invitar a su investidura al rey de España, en un inédito gesto diplomático que justificó por la negativa del monarca a contestar la carta del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) en la que reclamaba un reconocimiento desde España por los abusos en la conquista.

En los últimos meses, autoridades españolas realizaron gestos de acercamiento para tratar de reconducir el vínculo bilateral.

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De hecho, el propio Felipe VI reconoció en marzo en una exposición en Madrid que hubo "mucho abuso" en la conquista de América, una declaración que fue bien recibida por el Gobierno de México.

Posteriormente, Sheinbaum viajó en abril a Barcelona para participar en una cumbre progresista junto al jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, en donde ambos mandatarios exhibieron sintonía ideológica y sostuvieron un encuentro.

Esta nueva relación se tradujo en la visita a México de altos funcionarios del Gobierno español, como el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, o el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

La Casa Real ha confirmado ya el viaje de Felipe VI a Guadalajara (oeste) para asistir al partido de España contra Uruguay del Mundial.

A pesar de que el partido inaugural de este jueves es en la capital mexicana, Sheinbaum no acudirá al estadio porque lo seguirá desde la plaza del Zócalo en un evento junto a miles de aficionados.

La mandataria confirmó que van a venir "pocos" jefes de Estado al partido inaugural del Mundial por "razones de sus países", sin ofrecer más precisiones.

"Por ejemplo, el presidente de Sudáfrica (Cyril Ramaphosa), que era como obvio que iba a venir, decidió no venir por situaciones en su país. Entonces están enviando representaciones", detalló.

La Copa del Mundo 2026 arrancará este jueves 11 de junio con el partido entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.