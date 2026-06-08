Suben a 3.637 los muertos por los ataques israelíes en Líbano

Según el último balance ofrecido este lunes por el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, desde el estallido del conflicto el pasado 2 de marzo, al menos 3.637 personas murieron y otras 11.188 resultaron heridas en ataques perpetrados por el Estado judío contra diferentes áreas del país.

La violencia continúa pese al alto el fuego en vigor desde finales de abril y a los ataques cruzados protagonizados desde anoche por Israel e Irán, que respondió con lanzamientos contra el territorio israelí a un bombardeo previo en los suburbios meridionales de Beirut.

Teherán es un aliado clave del grupo chií libanés Hizbulá, supuesto objetivo de la acción que el domingo causó dos muertos y una veintena de heridos a las afueras de la capital libanesa.

Según la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN), en lo que va de lunes, el Estado judío ha bombardeado diversas localidades del sur del país, entre ellas Majdal Zoun, Mansouri, Kharayeb o la ciudad de Tiro.

Por su parte, Hizbulá reivindicó la autoría de varias acciones con drones o proyectiles, principalmente contra las tropas israelíes que invaden el sur del Líbano en el marco de la guerra.