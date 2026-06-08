Tormenta Boris avanza por el Pacífico mexicano mientras se forma depresión tropical Tres-E

A las 09:00 horas (15:00 GMT), Boris se ubicó a 70 kilómetros al oeste-suroeste de Punta Maldonado y a 125 kilómetros al sureste del balneario de Acapulco, con vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de 85 y desplazamiento al norte a seis kilómetros por hora, informó el SMN.

Sus desprendimientos nubosos ocasionarán lluvias torrenciales en el sureste y la costa de Guerrero, así como en el oeste y sur de Oaxaca.

El organismo también prevé lluvias intensas en Colima, el este y sur de Jalisco y el centro, costa y sureste de Michoacán; muy fuertes en el oeste y suroeste del Estado de México, y fuertes en Morelos y la Ciudad de México.

El SMN advirtió que las lluvias pueden causar deslaves, crecidas de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones, por lo que pidió atender avisos oficiales y recomendaciones de Protección Civil.

Boris generará rachas de noventa a 110 kilómetros por hora en costas de Guerrero; de setenta a noventa en Michoacán y el oeste de Oaxaca, y de cincuenta a setenta en Jalisco y Colima.

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El oleaje será de 4 a 5 metros en Michoacán, Guerrero y el oeste de Oaxaca, y de 3 a 4 metros en Jalisco y Colima.

El SMN y el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informaron que mantienen zona de prevención desde Lagunas de Chacahua, Oaxaca, hasta Técpan de Galeana, Guerrero.

Según el pronóstico de las autoridades mexicanas, Boris se ubicaría a las 18:00 horas a 50 kilómetros al este-sureste de Acapulco, con vientos de 75 kilómetros por hora y rachas de 95, antes de degradarse el martes a ciclón postropical en tierra.

En paralelo, depresión tropical Tres-E se formó a 680 kilómetros al sureste de la frontera de Chiapas, con vientos sostenidos de 55 kilómetros por hora, rachas de 75 y avance al norte a 11 kilómetros por hora.

Por ahora no genera efectos en México ni amerita zona de vigilancia, aunque el SMN prevé que se fortalezca a tormenta tropical este martes y se acerque el viernes a 125 kilómetros al este-noreste de Boca de Pijijiapan, Chiapas, como remanente postropical.

Ante tales condiciones meteorológicas, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que que ha activado su Plan DN-III-E, para el apoyo de la población mexicana ante desastres naturales en su fase de prevención en los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

La Sedena señaló que ya “se encuentran en situación de alerta” más de 33.500 efectivos del Ejército, la Fuerza Aérea y de la guardia Nacional, quienes ya realizan juntas de coordinación, intercambio de infroamción, recorridos de vigilancia y monitoreo de ríos y cuerpos de agua.