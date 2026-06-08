Turquía y Venezuela quieren subir de 448 a 3.000 millones de dólares su comercio bilateral

Erdogan recibió a Rodríguez en el palacete de Dolmabahçe en Estambul, a orillas del Bósforo, un espacio habitual para reuniones de trabajo con jefes de Gobierno extranjeros para ocasiones menos formales que las recepciones en el palacio presidencial en Ankara.

La política venezolana llegó a Estambul ya anoche, procedente de India, en compañía del canciller venezolano, Yván Gil; la ministra de Turismo, Daniela Cabello; la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez; la ministra de Transporte, Jacqueline Farías; el titular de Comercio Exterior, Johann Álvarez, y el de Comunicación, Miguel Pérez Pirela.

Por parte de Turquía asistieron a la reunión, además de Erdogan, el vicepresidente Cevdet Yilmaz; el ministro de Exteriores, Hakan Fidan; el de Energía y Recursos Naturales, Alparslan Bayraktar; el de Industria y Tecnología, Mehmet Fatih Kacir;y el de Comercio, Ömer Bolat.

Erdogan aseguró a su invitada que Turquía "siempre estaría al lado del pueblo venezolano" y habló con ella sobre como impulsar la cooperación en los ámbitos del comercio, la energía y la minería, informa un comunicado de la Presidencia turca.

El presidente Erdogan mantenía excelentes relaciones con Nicolás Maduro, detenido por Estados Unidos el pasado enero, y al que el presidente turco se refirió alguna vez como su "hermano".

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Erdogan y Rodríguez evaluaron los pasos necesarios para elevar el volumen del comercio bilateral hasta los 3.000 millones de dólares, agrega esta nota.

Actualmente, el comercio alcanza apenas la sexta parte de esta cifra, 448 millones de dólares en el año 2025, con 251 millones en importaciones turcas desde Venezuela y 197 millones en exportaciones hacia el país sudamericano.

Esta cifra queda algo por debajo del comercio turco con Perú o Chile y muy por detrás de Brasil y Colombia, principales socios de Turquía en Sudamérica.

Maduro visitó Turquía varias veces desde 2016, al igual que Delcy Rodríguez, en su calidad de entonces vicepresidente, desde 2020, y en 2018, Erdogan realizó una visita oficial a Caracas.

El 95 % de las exportaciones de Venezuela procede del sector del petróleo, y Turquía es un importador de crudo, con Rusia como su principal proveedor, seguido a gran distancia de Kazajistán, Irak, Nigeria y Arabia Saudí.