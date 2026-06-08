Ucrania dice que un dron ruso cayó en territorio de Moldavia durante la noche

"Otro dron ruso cayó en Moldavia durante el ataque masivo de la pasada noche contra Ucrania por parte de Rusia", escribió en X Sibiga, que afirmó también que "el incidente demuestra claramente que Moscú supone una amenaza no sólo para Ucrania, sino para toda la región y Europa en su conjunto".

Según la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia lanzó durante la noche y la madrugada contra Ucrania un total de 155 drones de larga distancia, de los que 124 fueron neutralizados por las defensas ucranianas y otros 20 impactaron en diecisiete localizaciones de Ucrania no especificadas en el parte.

Una mujer ha muerto en la ciudad de Konotop del norte de Ucrania a consecuencia de este ataque, según las autoridades regionales.

No es la primera vez que drones rusos empleados en ataques nocturnos contra Ucrania caen en territorio de Moldavia o de otros países vecinos como Rumanía o Polonia.

En uno de los incidentes de este tipo más recientes, ocurrido en la madrugada del 29 de mayo, un dron lanzado por Rusia entró en el espacio aéreo de Rumanía y cayó sobre un edificio de viviendas de la ciudad rumana de Galati.

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Dos personas resultaron heridas y el bloque de pisos tuvo que ser evacuado.