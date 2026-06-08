Ucrania recuperó en mayo 100 kilómetros cuadrados más de los que perdió, según su Ejército

Kiev, 8 jun (EFE).- Ucrania recuperó el mes pasado casi 100 kilómetros cuadrados más de los que perdió en la guerra contra Rusia, según dijo en un mensaje publicado este lunes en su cuenta de Facebook el jefe del Ejército ucraniano, Oleksandr Sirski, confirmando así el cambio de dinámica en el frente apuntado antes por fuentes no oficiales.