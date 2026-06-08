Ucrania vuelve a atacar una terminal rusa clave de petróleo en el mar Negro

Ucrania alcanzó concretamente el depósito de combustible de Grushova Valka, que cuenta con el grueso de la capacidad total de almacenamiento de 1,4 millones de metros cúbicos que tiene la terminal de ‘Shesjaris’.

Según el Estado Mayor ucraniano, como consecuencia del ataque se produjo un incendio en el depósito de Grushova Valka. El Estado Mayor agrega que está tratando de determinar el alcance de los daños a esta infraestructura del puerto de Novorosíisk, que había sido atacada ya en anteriores ocasiones.

Canales de Telegram rusos habían informado de decenas de explosiones en la zona durante la noche por este último ataque ucraniano.

Según el Estado Mayor de Kiev, Ucrania también alcanzó de madrugada un nodo de tránsito de petróleo en la región rusa de Volgograd y un radar en la de Krasnodar, además de varios objetivos en los territorios que Rusia ocupa en el este de Ucrania.