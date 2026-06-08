Un 67 % de Cuba quedará este lunes a la vez sin corriente en el mayor apagón previsto

El país caribeño vive una grave crisis energética desde mediados de 2024, agravada hasta el extremo desde enero por el asedio petrolero de Estados Unidos, que la ONU ha calificado de contrario al derecho internacional.

La situación actual es "crítica", según el Gobierno cubano, con apagones en La Habana que superan las 22 horas diarias y de hasta dos días consecutivos en el resto del país. Desde hace días se suceden cacerolazos y quemas de basura en distintos puntos del país en protesta por la situación.

La UNE, dependiente del Ministerio de Energía y Minas (Minem), prevé para el horario de mayor demanda una capacidad de generación de 1.035 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.050 MW.

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.015 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 2.045 MW.

La falta de combustible derivada del bloqueo petrolero estadounidense hace que los motores de generación -que usan diésel y fueloil- estén casí completamente parados, cuando esta fuente es responsable del 40 % de la generación.

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Pero los problemas estructurales de las termoeléctricas -que son responsables de otro 40 % de la generación y usan crudo nacional- se deben principalmente a la obsolescencia, pues estas centrales tienen décadas de explotación y un déficit crónico de inversiones.

De hecho, este lunes diez de las 16 unidades de generación termoeléctricas no están operativas por averías o mantenimientos, entre ellas -de nuevo- la central Antonio Guiteras, la mayor unidad del país, que acumula más de una decena de averías en lo que va de año.

El 20 % restante del mix energético cubano se obtiene de gas y fuentes renovables, especialmente con el reciente impulso a la solar con apoyo chino.

Diversos estudios independientes estiman que harían falta entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el sistema energético cubano.

La situación energética ha agravado la crisis económica que arrastra la isla desde hace seis años y que ha provocado una contracción de más del 15 % del producto interno bruto (PIB) entre 2020 y 2025. Los pronósticos apuntan a que la economía podría caer entre un 6,5 y un 15 % este ejercicio.