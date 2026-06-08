Un dron ucraniano mata a un conductor de locomotora en Crimea

"Esta noche, a consecuencia del ataque de un dron, resultó dañada la locomotra del tren Moscú-Simferópol. Los pasajeros no resultaron heridos. Murió el ayudante del conductor, el conductor resultó herido", señaló la compañía Grand Service Express en un comunicado.

La empresa añadió que los pasajeros de todos los trenes que se encontraban en territorio crimeo fueron evacuados.

Las autoridades han cancelado al menos 11 viajes y buscan alternativas de transporte para los viajeros, señaló la compañía.

En la sureña región de Krasnodar se desató un incendio en un campo de depósitos de combustible tras al ataque de un dron ucraniano, según las autoridades locales.

"Tras el ataque de un dron en Novoorossíisk se desató un incendio en un campo de depósitos de combustible. No hay víctimas", indicó en la red de mensajería rusa MAX la administración de Krasnodar.

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Las autoridades indicaron que en la extinción de las llamas trabajan 130 bomberos y 39 coches de bomberos del Ministerio de Emergencias local.

El mando militar ruso informó de que, durante la pasada noche, las defensas antiaéreas "interceptaron y aniquilaron 310 drones ucranianos de ala fija" sobre 13 regiones rusas, Crimea y los mares Negro y Azov.