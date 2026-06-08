Un sismo de magnitud 6,2 sacude la región occidental de Cuba y se siente en La Habana

El epicentro del terremoto se ubicó en el mar Caribe, a unos 100 kilómetros al noroeste del municipio Mantua, de la provincia Pinar del Río, en el extremo oeste de la isla, según publicó el medio oficialista Cubadebate.

El temblor se sintió en todo el tercio occidental de la isla, incluida La Habana, según reportes de residentes, sobre todo en edificios altos.

El Servicio Geológico de EE.UU. estimó por su parte que este sismo alcanzó una magnitud de 6,1 y lo situó a 104 kilómetros al oeste-noroeste de Mantua.

El último sismo de una magnitud similar en Cuba tuvo lugar el pasado 23 de diciembre, cuando un terremoto de 6,1 en la escala abierta de Richter sacudió el municipio Guamá, de Santiago de Cuba (oriente). Según datos oficiales, sumó 446 réplicas y sus efectos dejaron daños a más de 90 viviendas y cuatro edificaciones estatales.

Otros dos sismos similares se produjeron en noviembre de 2024, en la localidad de Pilón, en el extremo oriental. Estos terremotos fueron de 6,0 y 6,7, respectivamente, a los que siguieron más de 800 réplicas.

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Esos dos temblores dejaron diez personas heridas y más de 8.600 viviendas dañadas, de ellas 156 con derrumbes totales y casi 6.000 con afectaciones menores, de acuerdo con un informe el Ejecutivo cubano.

En 2025, fueron registrados 4.535 terremotos en la isla, aunque tan sólo quince resultaron perceptibles, de acuerdo con datos del Cenais.

La zona con mayor actividad sísmica en Cuba es la región oriental, específicamente a lo largo de la costa sur de las provincias de Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo. Esta alta peligrosidad se debe a su cercanía a la Falla de Oriente, que marca el límite de placas tectónicas entre la placa de Norteamérica y la del Caribe.

Cuba está ubicada en una región -que abarca de la República Dominicana a México- en la que confluyen diferentes sistemas de fallas tectónicas con una importante actividad sísmica.

Este lunes se produjo un gran terremoto en la isla filipina de Mindanao, con una magnitud de 7,8 en la escala abierta de Richter. Hasta el momento las autoridades locales han identificado a 35 víctimas mortales y más de un centenar de personas permanecen desaparecidas.