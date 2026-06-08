Una ciudad japonesa ordena cerrar casi 100 escuelas tras múltiples avistamientos de oso

Un total de 94 escuelas cerraron este lunes sus puertas, después de que el gobierno municipal de la ciudad anunciara el pasado sábado el primer avistamiento de un oso, de entre 1 y 1,3 metros de longitud, que se encontraba en los alrededores del Parque Nagaoka, según recogió el periódico local Mainichi.

A partir de ahí, el animal se estuvo moviendo por toda la zona, con avisos registrados en las inmediaciones de otras escuelas de la ciudad, además de las proximidades de las oficinas del gobierno prefectural.

El oso, que sigue por el momento en libertad, se vio por última vez esta misma madrugada, sobre las 4.25 hora local (19:25 GMT del día anterior), a unos 500 metros de la escuela secundaria de Yonan.

La ciudad, situada a unos 100 kilómetros de Tokio, ha creado un grupo de trabajo para el control de fauna silvestre peligrosa, mientras colabora con la asociación de cazadores y las autoridades de la zona con censos y patrullas en busca del animal, según informó el periódico regional Niigata Nippo.

Además, el gobierno municipal pidió a sus ciudadanos que mantengan todas las puertas y ventanas cerradas con llave y que se abstengan de sacar la basura por la noche.

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En lo que va de año se han registrado ya cuatro muertes por ataques de osos en Japón, según datos de las autoridades, además de varios avistamientos e incidentes, que la semana pasada dejaron cuatro heridos en la ciudad de Fukushima.

En el año fiscal 2025, que finalizó el pasado marzo, el archipiélago registró cifras de récord de avistamientos, más de 50.000, y un máximo histórico de 13 muertes por ataques de osos, además de 238 heridos en encuentros con estos animales.