Una ONG denuncia que se eleva a 21 el número de presos muertos en Venezuela desde abril

"¿Cuántas muertes más deben ocurrir para que se reconozca la emergencia humanitaria que existe dentro de cárceles y calabozos policiales?", expresó el OVP en la red social X.

A su juicio, esas muertes no son "una sucesión de casos aislados", sino "una situación que exige la actuación urgente de los órganos nacionales competentes y el seguimiento permanente de los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos".

La organización afirmó que cada fallecimiento "asociado a la falta de atención médica, a la demora en traslados hospitalarios o a condiciones incompatibles con la dignidad humana constituye una señal de alarma para los organismos nacionales e internacionales encargados de la protección de los derechos humanos".

Sin embargo, aseveró que estos casos demuestran que las recomendaciones internacionales "continúan siendo ignoradas y que la protección de la vida dentro de los centros de detención sigue siendo una deuda pendiente".

Según la ONG, en Venezuela familiares asumen funciones que corresponden al Gobierno, como el suministro de alimentos, medicinas e insumos médicos, y que incluso gestionan "traslados hospitalarios para intentar salvar la vida de sus seres queridos".

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El abogado Humberto Prado, director del OVP, dijo a EFE que uno de los fallecidos es el preso político y exconcejal chavista José Manuel García, de 31 años, quien murió el 9 de mayo de 2026 en los calabozos de la Policía Municipal de Anaco, en el estado Anzoátegui (este).

El pasado viernes, el observatorio denunció la muerte de un hombre en un centro de reclusión ubicado en el estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia) y exigió una investigación.

Según el OVP, un total de 181 presos murieron en las cárceles y los calabozos de Venezuela durante 2025, la mayoría por falta de atención médica, lo que representa un aumento de más del 50 % respecto al año anterior.

El observatorio señaló, a partir de un registro del 85 % de los centros de detención, que 158 de las muertes ocurrieron en cárceles y 23 en calabozos policiales. Asimismo, aseguró que 151 de los decesos se dieron por falta de atención médica.

El OVP también alertó de intentos de suicidios y reiteró la denuncia sobre tratos crueles, "inhumanos y degradantes" en las cárceles del país.