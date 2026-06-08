Una réplica de 6,4 vuelve a sacudir la región afectada por terremoto de 7,8 en Filipinas

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés), se produjeron al menos cuatro réplicas de entre 5,8 y 6,4 de magnitud en Mindanao, donde se han desplegado cuerpos de rescate para atender a heridos mientras las autoridades comprueban informes preliminares sobre el número de personas afectadas.

El primer sismo tuvo lugar a las 07:37 hora local del lunes (23:37 GMT del domingo) a unos 24 kilómetros al suroeste de la isla filipina de Burias, con su epicentro a una profundidad de unos 35 kilómetros, según el USGS.

Defensa Civil ha confirmado "daños importantes en diversas infraestructuras", al tiempo que circulan videos que muestran el colapso de algunas edificaciones.

Asimismo, el servicio eléctrico y de telecomunicaciones se han visto interrumpidos en varias zonas de la isla de Mindanao, la segunda más grande del archipiélago filipino, donde las autoridades han suspendido las clases en las escuelas.

Sobre el número de personas afectadas, Defensa Civil dijo que están verificando los datos y que hasta las 10:30 hora local (2:30 GMT) no había informes oficiales al respecto.

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El Gobierno filipino emitió una alerta por tsunami para varias provincias del sur del país, como Davao Occidental o Sulu, y dijo que se esperan olas superiores a un metro, que podrían ser más altas en bahías y estrechos.

El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos, indicó en un comunicado que los equipos de emergencia "están coordinando la respuesta y la vigilancia ante desastres en todas las áreas afectadas".

Por otro lado, el Centro de Alerta de Tsunami del Pacífico de EE.UU. alertó de la posibilidad de impacto de olas de entre 1 a 3 metros por encima del nivel del mar contra las costas filipinas.

El Gobierno japonés, por su parte, emitió también una alerta por tsunami, con olas de hasta un metro en zonas de la costa sureste y este del país.