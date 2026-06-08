Viceministro chino de Comercio viaja a Bruselas para negociar mecanismo de consultas

Ante la escalada en las tensiones comerciales y económicas entre China y la UE, Pekín espera que ambas partes avancen para resolver los problemas mediante el diálogo a través de la creación del Mecanismo de Consulta de Comercio e Inversión China-UE, explicó el citado medio, que cita una fuente conocedora del asunto.

El rotativo también señaló que Ling se reunirá con Ditte Juul Jorgensen, directora general de la Dirección General de Comercio y Seguridad Económica de la Comisión Europea, y con Bernd Biervert, jefe de gabinete del comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica, Maros Sefcovic.

"Esta medida demuestra la voluntad de China de gestionar adecuadamente las diferencias mediante el diálogo y la consulta", según la fuente.

El pasado jueves, Sefcovic avanzó que para abordar los desequilibrios comerciales entre ambas partes, que consideró "insostenibles", habría equipos europeos que irían a China y en el sentido inverso para preparar sus próximos encuentros bilaterales con el ministro chino de Comercio, Wang Wentao.

El diario hongkonés South China Morning Post adelantó recientemente que Wang visitará Bruselas a finales de mes, a falta de confirmación oficial.

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Bruselas ha manifestado en los últimos meses su preocupación por el déficit comercial con China, que alcanzó los 360.000 millones de euros en 2025, y ha mostrado su empeño en reforzar su soberanía tecnológica y asegurar el suministro en sectores sensibles, en un contexto de inquietud por la concentración de capacidades en manos de proveedores extranjeros.

Frente a esta posición, Pekín ha calificado en reiteradas ocasiones las medidas de la UE de "proteccionistas" y le ha instado a respetar los principios de libre comercio, además de amenazar con tomar "las acciones necesarias" para defender sus intereses.

Las relaciones entre China y la Unión Europea han atravesado en los últimos años diversos episodios de tensión comercial, incluidos los relacionados con los vehículos eléctricos chinos, las subvenciones industriales, las compras públicas y las investigaciones antidumping emprendidas por ambas partes.