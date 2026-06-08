Wall Street abre en verde en sesión de rebote tras defender Trump alto el fuego en Irán

En la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones crecía 112 puntos, hasta los 50.979; el selectivo S&P 500 sumaba un 0,78 %, hasta los 7.441 enteros, y el tecnológico Nasdaq avanzaba un 1,29 %, hasta las 26.041 unidades.

La Bolsa de Nueva York comenzó la semana al alza en lo que apunta a ser una sesión de rebote del sector tecnológico después de que el Nasdaq se desplomara un 4,18 % al cierre del viernes y registrara su peor sesión desde abril de 2025.

Las ventas de este viernes estuvieron, mayoritariamente, protagonizadas por tecnológicas relacionadas con la inteligencia artificial (IA).

Una de las razones de las pérdidas en el sector es la inclinación del mercado por un escenario de tipos de interés altos durante más tiempo, que se aleja de la estrategia económica de Trump, y el optimismo que envuelve a las empresas relacionadas con la IA.

Las acciones de compañías como Micron sumaban 9,1 %; las de Broadcom, un 2,5 %, y las de Nvidia, un 1,61 %.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, AMD, que cedió en torno a un 10 % de sus títulos al cierre del viernes, avanzó un 4 %.

Los inversores vieron con buenos ojos los intentos de Trump de mantener el alto el fuego en Oriente Medio después de que Irán e Israel intercambiasen ataques la pasada noche.

"Israel e Irán deben parar de disparar inmediatamente", aseguró Trump en su perfil de Truth Social.

En otros mercados, el petróleo intermedio de Texas (WTI) crecía un 0,2 %, hasta los 90,74 dólares el barril; el oro caía un 0,03 %, hasta 4.364 dólares la onza, y el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años sumaba 1,7 puntos básicos, hasta el 4,539 %, y el del bono a 30 años ganaba 1,1 puntos básicos, hasta 5,010 %.