Al menos 39 secuestrados en Nigeria tras ser invitados a un diálogo de paz por bandidos

Las víctimas pertenecían a un grupo de 47 vecinos de la comunidad de Magamin Diddi, en la localidad de Maradun, que acudieron este domingo al bosque de Fadama, donde estaba previsto "un diálogo de reconciliación y paz" con los padres de un famoso bandido, según detalló en un comunicado recogido anoche por medios locales la Policía de Zamfara.

"Sin embargo, mientras la reunión se estaba celebrando, el cabecilla presuntamente llegó al lugar con miembros de su banda, secuestró por la fuerza a 39 miembros del grupo y los llevó a un destino desconocido", señaló el comunicado, al precisar que los hechos se produjeron hacia las 15.00 hora local (14.00 GMT).

Tras recibir esta información, la Policía "inició inmediatamente medidas para localizar el paradero de las víctimas y garantizar su rescate", mientras "se han desplegado recursos operativos y los agentes de seguridad están trabajando con la información de inteligencia disponible", añadió.

Un residente de la zona llamado Musa Sani explicó a la prensa local el motivo por el que habían decidido acudir a la convocatoria: "Decidimos reconciliarnos con ellos para poder acceder a nuestras tierras este año", señaló.

A través de la red social X, la oficina de Amnistía Internacional en Nigeria condenó los hechos y explicó que "en todo el estado de Zamfara, la gente está preparando sus cultivos pero, en muchas zonas, tienen que negociar con bandidos para poder acceder a sus tierras".

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"Las personas secuestradas pueden sufrir torturas y pasar hambre (...) Este es el conflicto olvidado de Nigeria. La inacción de las autoridades ha dejado a los habitantes de Zamfara a merced de bandidos armados, que han asesinado a cientos de personas, violado a mujeres y arrasado pueblos enteros", denunció la ONG.

Algunos estados de Nigeria, sobre todo en el centro y noroeste, sufren ataques constantes de bandidos, término usado para nombrar a bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para pedir rescates y a las que las autoridades tildan a veces de "terroristas".

A esta inseguridad se suman los ataques en el noreste de Nigeria por parte del grupo yihadista Boko Haram desde 2009, una violencia que empeoró a partir de 2016 con el surgimiento de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP).

En esa zona también opera el Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), que también suele cometer atentados en los estados de Kebbi y Sokoto desde hace unos años.