CPJ denuncia la impunidad en los ataques contra al menos 17 periodistas en Ghana

En un informe la organización documentó ocho incidentes distintos en los que periodistas fueron agredidos por policías, militares, bomberos, mineros ilegales y personas no identificadas mientras realizaban su trabajo.

"Necesitamos justicia. No estamos seguros", afirmó al CPJ el periodista Samuel Addo, quien fue golpeado por bomberos en enero pasado mientras grababa las consecuencias de un incendio en un mercado.

La ONG defensora de la libertad de prensa señaló que, salvo en un caso relacionado con una agresión cometida por presuntos mineros ilegales, no encontró evidencias de que los responsables hayan rendido cuentas ante la Justicia.

"Nada cambió cuando el presidente Mahama asumió el poder", declaró al CPJ Charles Awuah Mensah, productor de televisión atacado mientras cubría unas elecciones regionales en 2025.

Según el informe, la mayoría de los periodistas presentaron denuncias formales ante la Policía, pero aseguraron no haber recibido información posterior sobre el estado de las investigaciones.

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"No sé si el caso sigue adelante o no", declaró al CPJ el reportero Kwabena Agyekum Banahene, agredido por un agente policial durante unas elecciones locales en julio de 2025.

El CPJ destacó que varios de los periodistas atacados llevaban identificaciones visibles de prensa o se presentaron expresamente como reporteros antes de sufrir las agresiones.

"Me detuvieron después de saber que era periodista. Como periodista siento que no estoy seguro", afirmó Solomon Kwame Kanaluwe, quien denunció haber sido golpeado por soldados en enero de 2026.

El reportero aseguró, además, que la experiencia le ha hecho replantearse su trabajo. "Me ha desmotivado salir ahí fuera y arriesgar mi vida", señaló.

Otro de los periodistas citados por el informe, Dokurugu Alhassan, relató el impacto que tuvo una agresión atribuida a militares cuando cubría el incendio de un autobús.

"Ha tenido un efecto muy negativo en mí. A veces ocurre una noticia y cuando ves quién está implicado no puedes ir allí (...) porque volverán a golpearte", declaró.

El informe contrasta con las declaraciones realizadas por Mahama en enero pasado, cuando aseguró que su Gobierno no toleraría las agresiones contra periodistas.

"Soy periodista de formación. No hay manera de que toleremos los continuos ataques contra periodistas", indicó entonces el presidente, quien añadió que estos casos debían ser tratados "con la máxima firmeza posible".

Sin embargo, el CPJ sostuvo que la falta de resultados en las investigaciones ha contribuido a un clima de inseguridad entre los profesionales de los medios.

La organización recordó, asimismo, que sigue sin resolverse el asesinato en 2019 del periodista de investigación Ahmed Hussein-Suale Divela, uno de los casos más emblemáticos de violencia contra la prensa en Ghana.