Entidades laicas protestan por que se destinen recursos públicos a la visita del papa

Ha sido durante una concentración en Barcelona para protestar contra la visita del pontífice bajo el lema 'Yo no te espero', convocada por Ateus de Catalunya, la Fundación Ferrer i Guàrdia y Europa Laica en el barrio del Born, que ha reunido a un centenar de personas y ha servido para presentar un manifiesto que reclama la separación efectiva entre el Estado y las confesiones religiosas.
Según los organizadores, la visita de León XIV a Barcelona, donde llegó esta mañana tras pasar unos días en Madrid, es tratada como un acto de Estado, lo que conlleva un despliegue de recursos que "debilita la neutralidad institucional" y contraviene el principio de aconfesionalidad constitucional.
Entre gritos de "Viva la laicidad" y "Viva el libre pensamiento", los asistentes han exhibido carteles con lemas como "Su viaje, tus impuestos" o "Con nuestro dinero protegen pederastas".
La concentración también ha realizado un llamamiento a las fuerzas políticas para asegurar una educación "libre de dogmas" y plenamente laica.
Los manifestantes han exigido la derogación de los Acuerdos con la Santa Sede de 1979, donde se adaptaron las relaciones Iglesia-Estado a la nueva Constitución española de 1978.
También han demandado el fin del sistema de financiación de la Iglesia, así como la revisión de lo que califican como "privilegios fiscales y patrimoniales".