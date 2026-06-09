Francia no puede quitar la Legión de Honor a Franco por ser una persona ya fallecida

"El Código de la Legión de Honor, de la Medalla Militar y de la Orden Nacional del Mérito, en su artículo R97 para los franceses y en su artículo R135-6 para los extranjeros, no permite iniciar procedimientos disciplinarios contra una persona fallecida", precisó Exteriores en un comunicado.

"La prohibición de iniciar acciones penales o disciplinarias contra una persona fallecida constituye, en efecto, un principio fundamental de nuestro ordenamiento jurídico que el Gobierno no tiene intención de modificar", agregaron las fuentes.

La reclamación sobre la retirada de la máxima condecoración que entrega el Estado francés fue enviada por el diputado Hadrien Clouet, de la formación de izquierda radical La Francia Insumisa (LFI).

Francia le concedió a Franco (1892-1975) la Legión de Honor por iniciativa del mariscal Philippe Pétain, con rango de oficial primero, en 1928, y con ascenso al de comendador posteriormente, en 1930, antes de la Guerra Civil española (1936-1939).

El ministerio francés de Exteriores quiso señalar, pese a la respuesta negativa, que Francia y España "están unidas por vínculos humanos e históricos especialmente estrechos, de los cuales el recuerdo de la Guerra Civil española constituye una dimensión esencial".

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"Francia no olvida a los cientos de miles de españoles que se refugiaron en Francia tras la Guerra Civil y está profundamente agradecida por la dedicación de muchos de ellos en la Legión Extranjera, la Resistencia francesa y las Fuerzas Francesas Libres durante la Segunda Guerra Mundial", recalcó el Ministerio en su respuesta.

Además, el Gobierno recordó que en el Tratado de Amistad y Cooperación entre Francia y España, firmado el 19 de enero de 2023 en Barcelona, se recordó en particular la "densidad y profundidad de los lazos humanos que las unen, y que resuenan en la memoria personal de los descendientes de españoles —entre ellos los refugiados y los luchadores por la libertad durante el exilio republicano— que hicieron de Francia su hogar".

"Esta labor de memoria es fundamental para el fortalecimiento de nuestra cooperación con España", indicó el Ministerio francés.