La Agencia Espacial Italiana celebra la elección de Parmitano para la misión Artemis III

"Es una noticia que no nos sorprende pero que nos llena de satisfacción porque implica un avance en el proceso, preparado desde hace tiempo, que permitirá la presencia de astronautas italianos en las futuras misiones Artemis para volver a la luna", ha declarado en un comunicado el presidente de la ASI, Teodoro Valente.

La elección de Parmitano, ha añadido, "confirma y fortalece el papel y las capacidades del sistema espacial europeo e italiano en la exploración humana del universo".

La NASA ha presentado este martes a los cuatro astronautas que integrarán la misión Artemis III, prevista para 2027, que incluye por primera vez a un miembro de la Agencia Espacial Europea (ESA), el italiano Luca Parmitano.

La tripulación estará completada por los especialistas de misión Andre Douglas, ingeniero, y Frank Rubio, médico de aviación de origen salvadoreño, mientras que Randy Bresnik, excomandante de la Estación Espacial Internacional, liderará la misión.

Artemis III tendrá como objetivo probar en órbita baja el acoplamiento entre la cápsula Orion y los módulos de aterrizaje lunar del programa 'Human Landing System' (HLS), que previsiblemente serán utilizados en el primer alunizaje del futuro.

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Parmitano (Paternò, 1976) es uno de los astronautas europeos con mayor experiencia en vuelos espaciales y ha permanecido en dos ocasiones a bordo de la Estación Espacial Internacional, en 2013 y entre 2019 y 2020, por un total de 366 días.

En estas misiones llevó a cabo hasta seis salidas extravehículares y en una de ellos corrió un grave peligro cuando su casco empezó a llenarse de agua.