La UE destina 11,5 millones de euros a la agencia de salud de la UA para combatir el ébola

La comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, anunció esa ayuda este lunes en una visita a la sede de los CDC de África en Adís Abeba, capital de Etiopía, indicó la agencia la pasada noche en un comunicado.

Este paquete, precisó, "incluye 6,5 millones de euros para fortalecer la Iniciativa Africana de Genómica de Patógenos, con el fin de equipar a los equipos de primera línea, capacitar al personal sanitario y mejorar la vigilancia mediante diagnósticos".

También contiene "una contribución en especie de 5 millones de euros en equipos de análisis, incluidos dispositivos de diagnóstico rápido y kits de laboratorio, que se desplegarán rápidamente donde más se necesiten".

"Las alianzas sólidas salvan vidas. Este paquete de 11,5 millones de euros ayudará a los CDC de África a fortalecer nuestra respuesta al brote de ébola", subrayó la comisaria en el comunicado.

Por su parte, el director general de la agencia sanitaria africana, Jean Kaseya, aseguró que se utilizará este dinero para "generar un impacto real".

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"Lo usaremos para garantizar que se tengan en cuenta los corredores humanitarios en nuestra respuesta. No queremos que, una vez más, mueran trabajadores de la salud por falta de apoyo", añadió Kaseya.

La comisaria europea visitó este domingo Bunia, capital de la provincia congoleña de Ituri, epicentro del brote, donde anunció una partida de cinco millones de euros adicionales de ayuda que se sumarán a los 84 millones de euros ya asignados por la UE para combatir la enfermedad.

En su último boletín sobre la epidemia, las autoridades de la RDC elevaron a 101 las muertes por el brote declarado el pasado 15 de mayo, incluidas en 550 casos confirmados, y alertaron de que la presencia de grupos armados "sigue limitando el acceso humanitario" en zonas afectadas.

El brote ya se ha propagado a la vecina Uganda, donde se han detectado hasta ahora 19 contagios confirmados, incluyendo 14 casos que se consideran importados de la RDC -entre los que hay dos fallecimientos- y cinco ugandeses.

El brote se corresponde con la cepa de Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera "alto" el riesgo de brote en África subsahariana y "bajo" a escala global.